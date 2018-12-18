/ Николай Макаров: «О возрасте думать некогда, болеть — тем более»

Знаменитый ветеран поделился своими мыслями о развитии челябинского хоккея.

В эту среду, 19 декабря, легенде «Трактора» и российского хоккея, Николаю Макарову исполняется 70 лет. В преддверии юбилея именитый ветеран поделился своими мыслями о развитии хоккея в стране.

Как рассказал Николай Макаров, ему некогда думать о возрасте, а работа на посту руководителя федерации хоккея области заставляет находиться в постоянном движении.

О возрасте думать некогда, болеть — тем более. Как руководителю областной Федерации хоккея необходимо постоянное движение. Мы проводим много мероприятий, турниров, соревнований. Сейчас как раз разгар сезона, много поездок по области, так что надо быть в форме. На 70 лет точно себя не ощущаю. — рассказал Николай Макаров.

Не осталась без внимания ветерана и тема развития игры с шайбой, как в регионе, так и по стране в целом. В качестве положительного примера, Николай Макаров привел матч сборных России и Финляндии, который состоялся в воскресенье, 16 декабря, и собрал 71 тысячу зрителей.

В нашем регионе это тоже культовый спорт. И мы стараемся удерживать высокую планку челябинского хоккея. Проводится большое количество разных соревнований — буквально от детских с 4−5 лет и до ветеранов. Смело можно сказать, что на Южном Урале с удовольствием играют в хоккей на различных уровнях десятки тысяч человек. Конечно, существуют и проблемы, как без них. Абсолютно все не бывает радужно. Мы все-таки не Питер, где, помимо двух больших действующих Ледовых Арен, еще будут строить 20-тысячник и создавать еще один клуб для участия в КХЛ. Но мы — Челябинск! И стараемся по максимуму развивать хоккей. Большую помощь в нашей работе оказывают Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский и директор ХК «Трактор» Иван Викторович Сеничев. — отметил Николай Макаров.

По словам Николая Макарова, задача областной федерации хоккея — сделать так, чтобы молодые хоккеисты не мечтали уехать в Москву или Петербург, а остались играть в «Тракторе».

Отметим, что завтра, 19 декабря, в ледовой арене «Трактор» пройдет матч ветеранов, приуроченный к юбилею Николая Макарова. Организатором мероприятия выступает хоккейный клуб «Трактор». Вход на мачт свободный.