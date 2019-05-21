/ Йозеф Яндач: «Для решения максимальной задачи необходимо усиление»

Наставник «Металлурга» прокомментировал трансферную кампанию.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач отметил ход селекционной работы «Магнитки» в текущем межсезонье. Чешский наставник подчеркнул, что полностью доволен трансферной политикой команды и курсом, который приняли руководители «Металлурга» Виктор Рашников и Геннадий Величкин.

Сезон показал, что многие из тех молодых хоккеистов, которые получили шанс при перестройке клуба, сделали хороший шаг вперед. Но теперь для решения той максимальной задачи, которую ставит перед собой клуб, необходимо усиление. И вот эта большая работа была проведена менеджментом еще в марте-апреле, на опережение. Клуб решил максимально усилить свой состав на рынке тех хоккеистов, которые становились свободными агентами. При этом очень внимательно отслеживалось то, чтобы вписаться в потолок зарплат и не платить больших денег за трансферы. Эти задачи решены. Селекция завершена на 90 процентов. Этот процесс всегда живой, у нас есть еще одна свободная позиция иностранца. Если на рынке появится игрок, который входит в наш список, президент сразу даст добро. В этом плане, например, ждем окончания чемпионата мира. — сказал Йозеф Яндач.

Кроме того, наставник рассказал, что уже состоялся детальный анализ серии с уфимским «Салаватом Юлаевым». Йозеф Яндач отметил, что был доволен тем, как команда провела предсезонную подготовку, а учитывая календарь чемпионата КХЛ и участие в Кубке Шпенглера, команда, по словам специалиста, выдержала темп.

Другое дело, что прямо перед плей-офф у «Металлурга» была серия из пяти гостевых матчей, в которых решали задачу подняться в итоговой таблице как можно выше. Целая группа хоккеистов, которая не прошла летние сборы или выпадала из-за травм, у нас немного просела. А возможности провести перед главными матчами турнира мини-лагерь у нас не было — в отличие от «Салавата». Как итог — в очень равной серии уступили. Причем сопернику, который был на пике формы и стал одним из открытий плей-офф. Несколько дней назад мы утвердили план подготовки. Уделим особое внимание очень важному для нас сбору в среднегорье Гармиш-Патенкирхена, есть идеи, как вывести команду на новый функциональный уровень. Еще один позитивный момент — очевидное усиление нашего состава. Настрой на работу максимальный! — рассказал Йозеф Яндач.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» уступил в первом раунде уфимскому «Салавату Юлаеву». Последний раз команда из города металлургов покидала стадию плей-офф в первом раунде в 2013 году.

В текущее межсезонье «Металлург» приобрел ряд игроков. Среди них нападающий Брэндон Козун и Эрик О’Делл, защитник Пол Постма, а также голкипер Станислав Галимов.