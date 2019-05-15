/ «Металлург» подписал контракт с Егором Яковлевым

Соглашение рассчитано на 2 года.

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с воспитанником собственной хоккейной школы, защитником Егором Яковлевым. Соглашение между командой и игроком рассчитано на 2 года, информирует пресс-служба «сталеваров».



Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Егором Яковлевым. Соглашение рассчитано на 2 года. В «Магнитке» Егор будет выступать под 44-м номером. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга».

Напомним, информация о том, что Егор Яковлев станет игроком «Металлурга», стала появляться задолго до 1 мая — дня, когда в КХЛ открывается рынок свободных агентов. Сам защитник не скрывал переговоров со «сталеварами», уточняя, что самый предметный был только с менеджментом магнитогорцев.

Минувший сезон игрок обороны провел за океаном в системе «Нью-Джерси Девилз». В НХЛ Егор Яковлев приехал из санкт-петербургского СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. Кроме команды из Петербурга защитник выступал за казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». А в 2018 году в составе сборной России по хоккею стал чемпионом Олимпийских игр.