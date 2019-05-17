«Это позволит сделать игру более зрелищной», — пояснили в пресс-службе клуба.

Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе на площадку финского размера. Теперь «сталевары» будут играть на поле в 60 метров в длину и 28 метров в ширину. Об изменениях, которые коснулись арены «Металлург» сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «Магнитки».



Еще в феврале руководство «Металлурга» и тренерский штаб команды мастеров обсуждали возможность перехода на уменьшенный размер игрового поля, учитывая опыт других клубов КХЛ. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в игре будут выше скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам! — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга».

Освободившееся же пространство, по словам представителей клуба, позволит упростить передвижение зрителей внутри чаши арены.

Отметим, что стандартные размеры площадок в КХЛ составляют 60 метров в длину и 30 метров в ширину, тогда как в НХЛ размеры поля составляют 60 на 26 метров. Финский тип хоккейной площадки является усредненным вариантом, и позволяет игрокам показывать больше силовой борьбы, считают некоторые хоккейные эксперты.