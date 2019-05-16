/ План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»

«Сталевары» сыграют на двух предсезонных турнирах.

План подготовки к сезону 2019−2020 опубликовал магнитогорский «Металлург». Начало медицинских тестов, а также сбор команды у «сталеваров» придется на середину лета, 13 июля, а уже 16-го числа в металлургическом городе состоятся первые тренировочные сборы. Затем «Металлург» отправится в Германию. Тренировки в этой стране стали для «сталеваров» традицией.



24 июля «Металлург» традиционно отправится в немецкий Гармиш-Партенкирхен, где в условиях высокогорья проведет усиленные тренировки и сыграет два контрольных матча 28 и 31 августа. Соперником «Магнитки» станет команда «Витязь» из Подольска. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе магнитогорского «Металлурга».

6 августа «Магнитка» вернется домой, а с 10 по 13 августа сыграет в Челябинске на Кубке губернатора области. С 14 августа хоккеистов из Магнитогорска ждет продолжение тренировочных сборов, а с 22 по 25 августа — домашний «Мемориал Ромазана», на которой также приедут «Трактор», «Сибирь» и «Куньлунь». С 26 августа и до начала чемпионата «сталевары» продолжат тренировки в Магнитогорске.