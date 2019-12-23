«Трактор» встретится с «Северсталью» на последнем выезде в 2019 году

Соперник челябинцев также находится вне зоны плей-офф.

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Сегодня, 23 декабря, «Трактор» начинает последнюю выездную серию в уходящем 2019 году. Первым соперником стала череповецкая «Северсталь». Также запланирована поездка в Балашиху, на игру с омским «Авангардом».

Последние 4 матча команда Андрея Разина 4 раза уступила своим соперникам. Они располагаются на 10-ом месте турнирной таблицы Западной конференции. Их отрыв от заветной восьмерки составляет минимум 11 очков.

«Трактор» же все также занимает последнее место в Восточной конференции. Отрыв от зоны плей-офф — не мене 13-ти очков.

У «Трактора» очки практически в каждом матче продолжает набирать Лукаш Седлак. В прошлой игре чешский форвард забросил победную шайбу в ворота «Нефтехимика». Нападающий является лучшим снайпером челябинцев. Отметим, что у «черно-белых» в составе травмированных игроков до сих пор остаются Кристиан Томас, Томаш Гика и Владислав Сухачев.

Сайт «Первый областной» проведет для вас текстовую трансляцию игры, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут встречу в прямом эфире. Начало матча в 21:00 по челябинскому времени.