«Трактор» поехал в гости к «Северстали». Текстовая трансляция игры

Кто выйдет победителем из этого противостояния?

2:4



МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 61-64 ; Броски в створ: 37-31 ; Голы: 2-4 ; Вбрасывания: 20-37 ; Блокированные броски: 15-12 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 14:07-09:09 ; Штраф: 4-20

Статистика 3-го периода: Броски: 23-12 ; Броски в створ: 12-4 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 4-11 ; Блокированные броски: 4-4 ; Силовые приемы: 2-1 ; Время в атаке: 05:34-02:01 ; Штраф: 0-14

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №96 Никита Комаров

60 мин — Авцин бежал вперед на пустые ворота, а затем и Карлин, но шайба в рамку не зашла.

59 мин — Стараются челябинцы «сушить» игру. Тем временем, «Северсталь» заменила вратаря на шестого полевого игрока.

58 мин — «Северсталь» отправила шайбу в сетку, но судья сразу ее не засчитал. Она была заброшена рукой. Видеопросмотра не будет.

57 мин — Много остановок по ходу этого временного отрезка. Пока без бросков.

55 мин — Много силовых применяют игроки «Трактора». Очень много. Силовой хоккей наблюдается в Череповце.

54 мин — Плотно играют у борта в зоне череповчан. Мощная борьба за шайбу.

53 мин — Мощно блокируют челябинцы своих соперников. Кипят страсти на льду.

52 мин — Останавливает голкипер челябинцев довольно долгую атаку «Северстали». Дает передохнуть «Трактору».

52 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

52 мин — Очередной бросок и добивание — браво Ивану Федотову. Никак не могут выйти челябинцы из своей зоны.

51 мин — Долго разыгрывают шайбу игроки «Северстали». За всем следит Федотов.

50 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №8 Егор Фатеев, атака в область головы и шеи, 2+10 мин.

50 мин — Старался забросить в ближний угол ворот «Трактора» шайбу игрок череповецкой команды, но угол плотно был закрыт Иваном Федотовым.

49 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №52 Сергей Терещенко (№91 Эндрю Кейлоф, №89 Илья Карпухин)

49 мин — Ответная атака от игроков «Трактора» привела к голу.

48 мин — Вновь ошибка челябинцев в собственной зоне приводит к очередному броску от череповчан. Справляется Федотов.

46 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Северсталь» №54 Кирилл Капустин (№89 Игорь Гераськин, №2 Вадим Кудако)

45 мин — Опасный момент! Но справляется голкипер «Трактора».

Штраф за вратаря «Трактора» отрабатывает Эндрю Кейлоф №91

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №28 Иван Федотов, подножка, 2 мин.

44 мин — Отлично выручает Федотов! Монахов выкатывался на вратаря, но справился голкипер «Трактора».

44 мин — Бросок от Егора Степанова — в игре Подъяпольский.

43 мин — Но не хотят хозяева льда выпускать челябинцев из их зоны.

42 мин — Блокируются броски игроков «Северстали» челябинцами. Пока плотная игра в обороне наблюдается у «черно-белых».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча: Броски: 38-52 ; Броски в створ: 25-27 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 16-26 ; Блокированные броски: 11-8 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 08:33-07:08 ; Штраф: 4-6

Статистика 2-го периода: Броски: 18-25 ; Броски в створ: 10-10 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 10-10 ; Блокированные броски: 8-6 ; Силовые приемы: 2-1 ; Время в атаке: 04:32-03:07 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Щербак передал шайбу Авцину, Александр бросил ее по воротам Подъяпольского, но пошла она выше ворот.

40 мин — Не прошла передача на Руслана Карлина — потеря шайбы и игра перешла в зону «Трактора».

39 мин — Подряд создают опасные моменты хозяева льда. Очередные броски по воротам «Трактора» блокируются Иваном Федотовым.

38 мин — Продолжают игроки «Северстали» атаковать. В этот раз справляется голкипер челябинцев.

37 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Северсталь» №54 Кирилл Капустин (№32 Илья Хохлов, №15 Юрий Трубачев)

35 мин — Теперь отличная контр-атака у челябинцев. Но быстро хозяева перехватили шайбу.

34 мин — Не сумел дотянуться до шайбы Виталий Меньшиков и началась опасная атака в зоне «Трактора».

33 мин — А вот теперь мощный бросок по воротам челябинцев — справляется Иван Федотов.

33 мин — Долго держат череповчане шайбу в атаке. Пытаются прессинговать, но без бросков по воротам «Трактора».

31 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — Наброс на ворота «Трактора» — шайба проходит рядом со штангой.

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №96 Никита Комаров, блокировка, 2 мин.

28 мин — Пытались ответить контр-атакой череповчане, но безрезультатно. Не получаются у них пока броски по воротам.

27 мин — Продолжают челябинцы атаковать игроков «Северстали». Но безрезультатно — выручает Подъяпольский.

Долго лежал на льду без движения Владислав Подъяпольский. Но без санкций будет этот момент. И вратарь заменен не будет.

26 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №8 Егор Фатеев (№79 Игорь Исаев, №96 Никита Комаров)

26 мин — Отлично выручает Иван Федотов! Плотно забрал шайбу в свои владения.

25 мин — Отлично работает Степанов! Очень заметен на льду челябинец.

24 мин — Опасная ситуация в зоне «Трактора», но справились челябинцы и вывели шайбу из зоны.

23 мин — Не получается передачи на партнеров у игроков «Трактора». Ловко отбирают подопечные Андрея Разина шайбу.

22 мин — Бросок от Бородкина и шайба была заблокирована защитниками череповчан.

21 мин — Стараются игроки «Северстали» атаковать челябинцев в их зоне. Долго прессингуют они «черно-белых».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 20-27 ; Броски в створ: 15-17 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-16 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 3-4 ; Время в атаке: 04:01-04:01 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



20 мин — Продолжают атаковать череповчане. Мощно бьется команда хозяев льда.

20 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

19 мин — Бросок по воротам — шайба ушла выше ворот Ивана Федотова.

18 мин — Расположились игроки «Северстали» в зоне челябинцев. Попытка броска не увенчалась успехом.

18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, подножка, 2 мин.

17 мин — Передача от Степанова и потом бросок от Шарова и вновь Владислав Подъяпольский! Отличный розыгрыш у челябинцев.

15 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №24 Руслан Карлин (№52 Сергей Терещенко, №71 Александр Авцин)

14 мин — Бросал по воротам Щербак — Подъяпольский.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №32 Илья Хохлов, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

12 мин — Что творит Подъяпольский! Выручает свою команду от бросков первого звена «черно-белых».

11 мин — Накатывался на пятак перед воротами Хохлов, но Иван Федотов решил не рисковать и забрал шайбу в ловушку.

11 мин — А теперь выручает и Подъяпольский!

11 мин — Выручает Федотов в очень опасном моменте! Мощный бросок от череповчан.

10 мин — Мощный бросок Виталия Меньшикова из средней зоны — отбивает шайбу Подъяпольский.

9 мин — Горячо на пятаке у «черно-белых»! Справляются челябинцы.

9 мин — Бросок по воротам «Трактора» и Иван Федотов останавливает игру.

8 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

8 мин — Смогли челябинцы вывести шайбу из своей зоны в упорной борьбе.

7 мин — Бросок по воротам — Федотов не ловит, но щитком отталкивает шайбу.

6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №5 Артем Бородкин, выброс шайбы, 2 мин.

6 мин — Теперь бросок от синей линии в зоне челябинцев и выручает Федотов.

5 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

5 мин — Выручает Подъяпольский свои ворота! Мощный бросок от «черно-белых» был.

4 мин — Не удается пока челябинцам достойно провести большинство. Много выходов из зоны атаки.

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №49 Дмитрий Марковин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

3 мин — Теперь в игру вступает Иван Федотов. Справляется челябинский голкипер с броском.

2 мин — Федор Малыхин нанес бросок по воротам «Северстали», но справился Владислав Подъяпольский.

1 мин — Раскатываются команды. Пока без бросков.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО ИГРЫ

Составы команд:

«Северсталь» Череповец:

Подъяпольский (Хакимов);

Макеев – Хохлов, Кодола – Якимов (А) – Морозов;

Балдаев – Хабаров, Вовченко – Трубачёв (К) – Петунин;

Хлыстов – Кудако, Капустин – Яковлев – Гераськин;

Рогов, Монахов (А) – Бодров – Марковин, Алексеев.

«Трактор» (Челябинск):

Федотов (Галимов);

Бэйлен – Калинин (К), Кейлоф – Седлак (А) – Косов;

Терещенко – Карпухин, Авцин – Карлин – Щербак;

Меньшиков (А) – Бородкин, Комаров – Малыхин – Фатеев;

Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. «Первый областной» рад провести для вас очередную трансляцию матча ХК «Трактор». На этот раз челябинцы поехали в гости к череповецкой «Северстали».

Команда Андрея Разина находится на 10-ом месте турнирной таблицы Западной конференции. Их отрыв от зоны плей-офф не менее 11 очков. А подопечные Владимира Юрзинова все также далеки от заветной восьмерки — на 12-ом месте. И их соперники не собираются сдаваться.

Как пройдет эта игра? Что смогут показать «черно-белые»? Или «Северсталь» порадует свои трибуны победой? Узнаем вместе!

Начало встречи в 21:00 по челябинскому времени.

