/ Кузнецов и Овечкин вывели «Вашингтон» в финал Кубка Стэнли

﻿«Кузя» стал лучшим бомбардиром серии плей-офф.

Южноуралец Евгений Кузнецов помог «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли. Такой результат команда показала впервые за 20 лет. Кузнецов сделал результативную передачу на капитана Александра Овечкина, который и забросил победную шайбу в решающей игре финала Восточной конференции.

Кроме того, Евгений Кузнецов побил клубный рекорд и стал лучшим бомбардиром плей-офф.

Кузнецов набрал очки в 10-м матче подряд, побив клубный рекорд Бекстрёма по длине результативной серии в Кубке Стэнли. Он укрепился на первом месте в списке бомбардиров плей-офф, набрав 24-е очко (11+13). Кроме того, он вышел на четвертое место среди российских игроков по очкам в одном розыгрыше плей-офф, сравнявшись с Сергеем Федоровым. На первом месте в этом списке Евгений Малкин, который в 2009 году набрал 36 очков за «Питтсбург». — сообщает ТАСС.

В финале Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Вегасом».

Напомним, что в прошлом году обладателем трофея НХЛ был клуб «Питтсбург Пингвинз». Тренировал команду челябинец Сергей Гончар, а одной из главных звезд «Питтсбурга» был магнитогорец Евгений Малкин. В этом году «Питтсбург» уступил в овертайме «Вашингтону», играя полуфинал Восточной конференции.