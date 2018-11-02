/ Евгений Дадонов назвал «взрослым мальчиком» выбирающего клуб Панарина

Звать коркинца во «Флориду» челябинский нападающий не торопится.

Информацию об уходе коркинца Артемия Панарина из «Коламбус Блю Джекетс» прокомментировал Евгений Дадонов. Челябинский хоккеист выступает за «Флориду». Место в ряду нападающих «Котов» он не предлагает. Евгений Дадонов объяснил, что Панарин должен сам справиться со сложной ситуацией.

За ним будет последнее слово. Он взрослый мальчик, сам знает, что ему надо. — цитирует Sports.ru Евгения Дадонова.

Напомним, сейчас Артемий Панарин выступает за «Коламбус Блю Джекетс», однако ходят слухи о переходе южноуральца в другой клуб. Так, известный хоккейный эксперт Даррен Дрегер назвал «Нью-Йорк Рейнджерс» одним из самых примечательных вариантов для южноуральского хоккеиста. Нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров уже сказал, что был бы рад «Хлебушку» в числе сокомандников. Сам же Панарин пока никак не комментирует информацию о возможном переходе.