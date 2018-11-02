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/ Евгений Дадонов назвал «взрослым мальчиком» выбирающего клуб Панарина

Евгений Дадонов назвал «взрослым мальчиком» выбирающего клуб Панарина

Звать коркинца во «Флориду» челябинский нападающий не торопится.
сегодня в 09:36
  |  Хоккей
Информацию об уходе коркинца Артемия Панарина из «Коламбус Блю Джекетс» прокомментировал Евгений Дадонов. Челябинский хоккеист выступает за «Флориду». Место в ряду нападающих «Котов» он не предлагает. Евгений Дадонов объяснил, что Панарин должен сам справиться со сложной ситуацией.

За ним будет последнее слово. Он взрослый мальчик, сам знает, что ему надо. — цитирует Sports.ru Евгения Дадонова.

Напомним, сейчас Артемий Панарин выступает за «Коламбус Блю Джекетс», однако ходят слухи о переходе южноуральца в другой клуб. Так, известный хоккейный эксперт Даррен Дрегер назвал «Нью-Йорк Рейнджерс» одним из самых примечательных вариантов для южноуральского хоккеиста. Нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров уже сказал, что был бы рад «Хлебушку» в числе сокомандников. Сам же Панарин пока никак не комментирует информацию о возможном переходе.

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