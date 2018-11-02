/ Евгений Дадонов назвал «взрослым мальчиком» выбирающего клуб Панарина

За ним будет последнее слово. Он взрослый мальчик, сам знает, что ему надо. — цитирует Sports.ru Евгения Дадонова.
Напомним, сейчас Артемий Панарин выступает за «Коламбус Блю Джекетс», однако ходят слухи о переходе южноуральца в другой клуб. Так, известный хоккейный эксперт Даррен Дрегер назвал «Нью-Йорк Рейнджерс» одним из самых примечательных вариантов для южноуральского хоккеиста. Нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров уже сказал, что был бы рад «Хлебушку» в числе сокомандников. Сам же Панарин пока никак не комментирует информацию о возможном переходе.