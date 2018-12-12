/ Челябинец Евгений Дадонов вновь отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ

Форвард является одним из лидеров «Флорида Пантерз» в нынешнем сезоне.

Уроженец Челябинска Евгений Дадонов забил очередную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. «Флорида Пантерз», за которую играет Евгений Дадонов, в гостях играла против «Сент-Луис Блюз».

В концовке первого периода при счете 0:0 Дадонов, находясь в зоне соперника, получил разрезающий пас от партнера по команде Джонатана Юбердо, сблизился с вратарем «Сент-Луиса» и отправил шайбу в ворота.

Для воспитанника школы «Трактора» этот гол стал уже 14-м в нынешнем сезоне. Отметим, что, несмотря на забитую Дадоновым шайбу, «Флорида» проиграла матч со счетом 4:3.

В этой игре Евгений Дадонов провел на льду 20 минут и 35 секунд, отметился 2 бросками в створ ворот и 2 блок-шотами. В текущем сезоне на счету челябинца 29 результативных баллов в 29 играх. В среднем Евгений Дадонов набирает одно очко за игру и занимает по этому показателю третье место в команде, уступая только канадцам Майку Хоффману и Джонатану Юбердо.