Результативная передача челябинца помогла «Флориде» обыграть «Торонто».

Нападающий команды НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов набрал 30-е очко в текущем сезоне. В матче против «Торонто Мейпл Лифс» челябинец ассистировал капитану «Пантер» Александру Барков при его первой шайбе.

Встреча «Флориды» и «Торонто» закончилась победой «Пантерз» со счетом 4:3. Всего в этом матче Евгений Дадонов провел на льду 18 минут 11 секунд (4:10 — в большинстве, полезность «-1»), нанес 1 бросок по воротам и сделал 1 блок-шот. Статистика потерь и перехватов — 2:1.

В этом чемпионате на счету Евгения Дадонова 14 забитых голов и 16 результативных передач в 31 матче. Воспитанник «Трактора» по-прежнему является одним из лидеров «Флориды» по количеству набранных очков.