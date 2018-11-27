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/ Артемий Панарин набрал три очка в победном матче против «Детройт Ред Уингз»

Артемий Панарин набрал три очка в победном матче против «Детройт Ред Уингз»

Форвард прервал безголевую серию и был признан первой звездой матча.
сегодня в 16:16
  |  Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забил гол и отдал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Игрок прервал свою безголевую серию, которая остановилась на отметке в 12 матчей.

Свою шайбу Артемий Панарин забросил в концовке первого периода. К тому моменту «Коламбус» уже вел 2:0. В большинстве «Хлебушек» принял пас от одноклубника и кистевым броском со средней дистанции сделал счет уже 3:0 в пользу «Синих жакетов».

Матч закончился со счетом 7:5 в пользу «Коламбуса». Всего Артемий Панарин провел на льду 17 минут, и отметился двумя бросками в створ ворот.

В этом сезоне у уроженца Коркино уже 26 очков в 23 матчах при показателе полезности «+4».

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