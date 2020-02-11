«Выигрывать все оставшиеся матчи»: капитан «Трактора» рассказал о поставленных задачах

Об этом Дмитрий Калинин поделился в программе «Свободный лёд».

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Капитан «Трактора» Дмитрий Калинин в рамках хоккейного шоу «Свободный лёд» поделился ожиданиями от финишной прямой регулярного чемпионата КХЛ, где «чёрно-белым» предстоит сыграть семь матчей.

«Мы готовимся в эту паузу очень плодотворно, готовимся к оставшимся играм. Наша задача — выиграть у всех, что мы и будем стараться сделать. Трудно сказать, почему не совсем удачно провели последние несколько игр, в которых потерпели четыре поражения. С самого начала не заладилось в этом сезоне. Поэтому, как я уже сказал, готовимся выигрывать каждую игру», — рассказал Дмитрий Калинин.

В частности Калинин детально разобрал предстоящего соперника — финский «Йокерит», который является одной из самых «неудобных» команд для челябинцев.

«„Йокерит“ играет в очень быстрый хоккей. Тем более, едем к ним в гости. Будем готовиться к быстрой игре. В своей зоне постараемся играть без ошибок и держать шайбу у них в зоне. Мы разговариваем постоянно внутри команды. Главное — готовиться, подготовить себя физически в данный период времени. А дальше уже разберёмся», — заявил капитан «Трактора».

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лёд». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь.