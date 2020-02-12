Бывшие игроки «Трактора» оценили уровень нынешнего состава команды

По их мнению, лишь 5-6 человек удовлетворяют потребностям КХЛ.

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Известные игроки, в разное время выводившие челябинские команды «Трактор» и «Мечел» в элиту российского хоккея — Владимир Воронцов и Евгений Любимов — в рамках хоккейного шоу «Свободный лёд» высказали своё мнение относительно результатов, которые показывают «чёрно-белые» в текущем сезоне.

По словам специалистов, нет одной причины, из-за которой клуб не показывает должных результатов. Проблемы внутри команды носят системный характер, и их необходимо решать сообща. И одна из причин кроется в неправильной подводке команды к сезону.

«В процессе подготовки в начале сезона, я думаю, что было что-то упущено. Может быть, где-то не тех ребят взяли под того тренера, которого приглашали. Может быть, что-то в предсезонной подготовке было не так. Ведь посмотрите, они же турниры все вначале выиграли, что как бы и настораживало. Потому что в начале сезона команды обычно находятся под большими нагрузками. Там нет такой задачи: выиграть какие-то турниры. Там идёт задача именно набрать форму, заложить фундамент, чтобы хватило ребятам на весь сезон, и особые задачи в то время перед командой не стоят. Наш же „Трактор“ всё выиграл, здорово сыграл. И это сразу настораживало — правильно ли была проведена предсезонная подготовка?», — поделился Владимир Воронцов.

Также он отметил, что «всплеск» после смены тренера по ходу сезона длится обычно 10-12 игр. Но при этом хоккеисты остаются теми же.

«Хоккейная команда — это большой штаб работников. Это и скауты, и менеджеры — люди, которые подбирают состав команды. Есть специалисты, которые потом готовят игроков. Есть тренеры, которые специализируются по подготовке защитников, нападающих, тренер по вратарям. То есть тут нюансов может быть много», — подчеркнул челябинский хоккеист.

При этом Евгений Любимов считает, что в нынешнем составе команды только лишь несколько человек соответствуют уровню лиги.

«Сейчас все говорят: „Мы же профессионалы“. Они все получают большие деньги. Мы, конечно, внутри команды не были, не знаем, что там происходило. Мы можем отталкиваться только от того, что мы видим, в том числе и от статистики. И если заглянуть в статистику, то страшно туда смотреть. То есть по статистике, грубо говоря, только 5-6 человек в команде удовлетворяют потребностям КХЛ. Игроки должны, прежде всего, себе задать вопросы: куда они пойдут после этого сезона? Сейчас, насколько я понимаю, у большей части заканчиваются контракты. И они должны думать, прежде всего, о своём будущем и о будущем команды. Но, если говорить откровенно, то кроме легионеров больше ни про кого ни одного хорошего слова не скажешь. Да, у кого-то травмы, у кого-то там ещё что-то. Но это вина не только же тренера. Надо готовить себя к сезону, надо готовить себя внутри сезона», — подчеркнул Евгений Любимов.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лёд». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь.