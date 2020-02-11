Текстовая трансляция матча между «Йокеритом» и «Трактором»

Смогут ли челябинцы, наконец, одолеть финскую команду?

3:2

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

59 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

57 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №37 Джон Норман

57 мин — Гол «Трактора» не засчитан



56 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Йокерит» №19 Вели-Матти Савинайнен (№21 Брайан О'Нилл)

55 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №18 Сами Леписте, задержка соперника, 2 мин.

55 мин — «Трактор» взял тайм-аут.

55 мин — Теряли подряд челябинцы шайбу и тут в бой вступил Лукаш Седлак. Цепляли его, но пытался продавить он всех финнов, вместе с Томашем Гикой. И заработали они на себе удаление

54 мин — Бросок от финского игрока — вновь в игре голкипер «Трактора».

53 мин — Еще один опасный момент вблизи ворот Федотова. В этот раз он справляется.

52 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Йокерит» №12 Марко Антилла (№44 Микко Лехтонен, №9 Ахти Оксанен)

52 мин — В игре Иван Федотов. Забирает себе шайбу после небольшого рикошета, чем останавливает игру.

51 мин — Убежали в контр-атаку Седлак и Кейлоф. Но вновь Эндрю не попадает по шайбе.



50 мин — Держат хозяева льда своих соперников в чужой зоне.

49 мин — Бросок от Томаса по воротам «Йокерита» — неточно.

49 мин — Бросок от Лехтонена — видит его Иван Федотов и забирает шайбу в ловушку.

48 мин — Ловко перехватывают игроки «Йокерита» шайбу. Очень быстро бегут.

47 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — Карлин и Меньшиков в меньшинстве убегали на ворота Калныньша. Не прошла у них передача.

45 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

45 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактора» №57 Вячеслав Основин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

45 мин — Бросок в дальний от игрока «Йокерита» — неточно.

43 мин — «Трактор» заменил вратаря. На лед вместо Станислава Галимова вышел Иван Федотов.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №19 Вели-Матти Савинайнен, блокировка, 2 мин.

43 мин — Локтем заехал по лицу Галимова игрок финской команды. Не может прийти в себя голкипер. Он будет заменен.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №19 Кристиан Томас, подножка, 2 мин.

42 мин — Совсем без бросков отрезок. Осторожнее стали играть команды.

41 мин — Косов один оказался перед воротами Калныньша. И делает очень мощный бросок! Справляется голкипер «Йокерита»

41 мин — Упорная борьба идет за шайбу. Игра, в основном, проходит в зоне гостей льда.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после второго периода: Броски: 18-14 ; Броски в створ: 11-8 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 04:39-04:10 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

39 мин — Финны перехватили шайбу у четвертого звена челябинцев в средней зоне, а бросить так и не смогли.

38 мин — Мощно играл Антон Глинкин. Даже в борт улетел.

37 мин — Отлично сейчас играл Марко Антилла. Обвел всех вокруг и сумел бросить шайбу. Надежен оказался Галимов.

36 мин — Очень быстрая игра проходит в Хельсинки. Пока совсем без бросков.

34 мин — Теперь свои воротам спасает Станислав Галимов.

34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№89 Илья Карпухин, №21 Виталий Меньшиков)

33 мин — Рикошетит шайба перед воротами «Йокерита», но никого не было на пятаке.

31 мин — Вновь штанга спасает «Трактор»!

31 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — Никак не удается челябинцам задержаться в чужой зоне. Даже получили контр-выпад.

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №71 Енсен Никлас, задержка соперника, 2 мин.

28 мин — Момент у Кейлофа. Никак не получается у него забросить эту шайбу.

26 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

26 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Йокерит» №19 Вели-Матти Савинайнен (№11 Стив Мозес, №21 Брайан О'Нилл)

26 мин — Несколько бросков от финнов отражают и сама четверка меньшинства, и вратарь «Трактора».

25 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, грубость, 2 мин.

24 мин — Исаев бросил по воротам «Йокерита», но шайба до них даже не дошла. Сыграли защитники.

23 мин — Мощный бросок от синей линии — фиксируется он Станиславом Галимовым.

22 мин — Если первую минуту челябинцы плотно атаковали, то сейчас это делают финны.

21 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов (№5 Артем Бородкин, №23 Юрий Сергиенко)

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1 периода: Броски: 17-12 ; Броски в створ: 7-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-7 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 5-0 ; Время в атаке: 04:17-03:43 ; Штраф: 2-2



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Дважды Галимов спасает свою команду! Сумасшедшие сэйвы делал голкипер челябинцев.

19 мин — Опасно было сейчас в хоне «Трактора»!!! Обманным маневром пытались финны забросить эту шайбу, но переиграли сами себя.

18 мин — Кейлоф с неудобной из-за ворот пытался пробить Калныньша. Плотно был закрыт угол.

17 мин — Бросок в ближний от Петера Регина — отбивает шайбу Станислав Галимов.

16 мин — Останавливает игру голкипер «Трактора» после наброса от Лепистё.

15 мин — Не попадает по шайбе Кейлоф возле ворот Калныньша.

14 мин — Теперь мощно атакуют финны! Сначала выручает Галимов, затем штанга ворот «Трактора»!

13 мин — У Косова в чужой зоне не получилась передача на Основина. Отлично сработали защитники «Йокерита».

12 мин — Кейлоф перехватил шайбу, побежал, сделал передачу Гике, который незамедлительно бросил.. И справляется голкипер хозяев льда.

11 мин — Очень долго не могли игроки «Трактора» выбросить шайбу из своей зоны и замениться.

10 мин — Очень плотно играют «Йокерит». Быстро и плотно, держат они челябинцев в их зоне.

9 мин — Бросок Марко Антиллы с пятака — отбивает его Станислав Галимов.

8 мин — Опасно сейчас было у ворот «Трактора». Шайба ушла выше ворот, не видел ее Галимов. К счастью, никого из финнов на пятаке не было.

8 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — Вновь Гика бросает по воротам в меньшинстве! Справился здесь голкипер Янис Калныньш.

7 мин — Не удается финнам надолго закрепиться в чужой зоне.

6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, задержка клюшки соперника, 2 мин.

5 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

5 мин — Что творило сейчас третье звено «Трактора»! Очень мощно пытались продавить они эту шайбу, что аж получили удаление.

4 мин — Вновь мощный бросок! Но здесь уже финский вратарь выбрасывает эту шайбу из своей зоны.

4 мин — Сразу бросок от Бэйлена — вступает в игру голкипер «Йокерита».

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

3 мин — Удается «Трактору» отлично играть в зоне «Йокерита», но бросить по воротам Калныньша не удается.

2 мин — Быстрый хоккей наблюдают зрители «Хартвалл Арены». Инициатива переходит от одной команды к другой.

1 мин — Хорошо челябинцы борются за шайбу в чужой зоне. Но первым вступает в игру голкипер «Трактора», который остановил шайбу после рикошета.

НАЧАЛО МАТЧА

А вот и составы на матч:

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В КХЛ после паузы на Евротур возобновляются игры регулярного чемпионата, а это значит, что возобновляются и текстовые трансляции «Первого областного».

Сегодня на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки сойдутся команды «Йокерит» и «Трактор». Отметим, что из 10 матчей с этим соперником, челябинцы выиграли лишь единожды. И это было в далёком 2015 году.

И у «черно-белых» остались лишь гипотетические шансы на плей-офф. Попадание челябинцев в заветную восьмерку может быть лишь после всех выигранных матчей, а также из-за проигрыша ближайших соперников.

Давайте узнаем же вместе с вами, с каким исходом закончится данный матч и как его проведут игроки обеих команд. Начало в 21:30.