3:2
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
КОНЕЦ ИГРЫ
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин — «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока.
59 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
57 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №37 Джон Норман
57 мин — Гол «Трактора» не засчитан
56 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Йокерит» №19 Вели-Матти Савинайнен (№21 Брайан О'Нилл)
55 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №18 Сами Леписте, задержка соперника, 2 мин.
55 мин — «Трактор» взял тайм-аут.
55 мин — Теряли подряд челябинцы шайбу и тут в бой вступил Лукаш Седлак. Цепляли его, но пытался продавить он всех финнов, вместе с Томашем Гикой. И заработали они на себе удаление
54 мин — Бросок от финского игрока — вновь в игре голкипер «Трактора».
53 мин — Еще один опасный момент вблизи ворот Федотова. В этот раз он справляется.
52 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Йокерит» №12 Марко Антилла (№44 Микко Лехтонен, №9 Ахти Оксанен)
52 мин — В игре Иван Федотов. Забирает себе шайбу после небольшого рикошета, чем останавливает игру.
51 мин — Убежали в контр-атаку Седлак и Кейлоф. Но вновь Эндрю не попадает по шайбе.
50 мин — Держат хозяева льда своих соперников в чужой зоне.
49 мин — Бросок от Томаса по воротам «Йокерита» — неточно.
49 мин — Бросок от Лехтонена — видит его Иван Федотов и забирает шайбу в ловушку.
48 мин — Ловко перехватывают игроки «Йокерита» шайбу. Очень быстро бегут.
47 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
46 мин — Карлин и Меньшиков в меньшинстве убегали на ворота Калныньша. Не прошла у них передача.
45 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
45 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактора» №57 Вячеслав Основин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.
45 мин — Бросок в дальний от игрока «Йокерита» — неточно.
43 мин — «Трактор» заменил вратаря. На лед вместо Станислава Галимова вышел Иван Федотов.
43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №19 Вели-Матти Савинайнен, блокировка, 2 мин.
43 мин — Локтем заехал по лицу Галимова игрок финской команды. Не может прийти в себя голкипер. Он будет заменен.
43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №19 Кристиан Томас, подножка, 2 мин.
42 мин — Совсем без бросков отрезок. Осторожнее стали играть команды.
41 мин — Косов один оказался перед воротами Калныньша. И делает очень мощный бросок! Справляется голкипер «Йокерита»
41 мин — Упорная борьба идет за шайбу. Игра, в основном, проходит в зоне гостей льда.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика после второго периода: Броски: 18-14 ; Броски в створ: 11-8 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 3-1 ; Время в атаке: 04:39-04:10 ; Штраф: 2-2
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
39 мин — Финны перехватили шайбу у четвертого звена челябинцев в средней зоне, а бросить так и не смогли.
38 мин — Мощно играл Антон Глинкин. Даже в борт улетел.
37 мин — Отлично сейчас играл Марко Антилла. Обвел всех вокруг и сумел бросить шайбу. Надежен оказался Галимов.
36 мин — Очень быстрая игра проходит в Хельсинки. Пока совсем без бросков.
34 мин — Теперь свои воротам спасает Станислав Галимов.
34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№89 Илья Карпухин, №21 Виталий Меньшиков)
33 мин — Рикошетит шайба перед воротами «Йокерита», но никого не было на пятаке.
31 мин — Вновь штанга спасает «Трактор»!
31 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
30 мин — Никак не удается челябинцам задержаться в чужой зоне. Даже получили контр-выпад.
29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №71 Енсен Никлас, задержка соперника, 2 мин.
28 мин — Момент у Кейлофа. Никак не получается у него забросить эту шайбу.
26 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
26 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Йокерит» №19 Вели-Матти Савинайнен (№11 Стив Мозес, №21 Брайан О'Нилл)
26 мин — Несколько бросков от финнов отражают и сама четверка меньшинства, и вратарь «Трактора».
25 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, грубость, 2 мин.
24 мин — Исаев бросил по воротам «Йокерита», но шайба до них даже не дошла. Сыграли защитники.
23 мин — Мощный бросок от синей линии — фиксируется он Станиславом Галимовым.
22 мин — Если первую минуту челябинцы плотно атаковали, то сейчас это делают финны.
21 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов (№5 Артем Бородкин, №23 Юрий Сергиенко)
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1 периода: Броски: 17-12 ; Броски в створ: 7-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-7 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 5-0 ; Время в атаке: 04:17-03:43 ; Штраф: 2-2
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Дважды Галимов спасает свою команду! Сумасшедшие сэйвы делал голкипер челябинцев.
19 мин — Опасно было сейчас в хоне «Трактора»!!! Обманным маневром пытались финны забросить эту шайбу, но переиграли сами себя.
18 мин — Кейлоф с неудобной из-за ворот пытался пробить Калныньша. Плотно был закрыт угол.
17 мин — Бросок в ближний от Петера Регина — отбивает шайбу Станислав Галимов.
16 мин — Останавливает игру голкипер «Трактора» после наброса от Лепистё.
15 мин — Не попадает по шайбе Кейлоф возле ворот Калныньша.
14 мин — Теперь мощно атакуют финны! Сначала выручает Галимов, затем штанга ворот «Трактора»!
13 мин — У Косова в чужой зоне не получилась передача на Основина. Отлично сработали защитники «Йокерита».
12 мин — Кейлоф перехватил шайбу, побежал, сделал передачу Гике, который незамедлительно бросил.. И справляется голкипер хозяев льда.
11 мин — Очень долго не могли игроки «Трактора» выбросить шайбу из своей зоны и замениться.
10 мин — Очень плотно играют «Йокерит». Быстро и плотно, держат они челябинцев в их зоне.
9 мин — Бросок Марко Антиллы с пятака — отбивает его Станислав Галимов.
8 мин — Опасно сейчас было у ворот «Трактора». Шайба ушла выше ворот, не видел ее Галимов. К счастью, никого из финнов на пятаке не было.
8 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
7 мин — Вновь Гика бросает по воротам в меньшинстве! Справился здесь голкипер Янис Калныньш.
7 мин — Не удается финнам надолго закрепиться в чужой зоне.
6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, задержка клюшки соперника, 2 мин.
5 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
5 мин — Что творило сейчас третье звено «Трактора»! Очень мощно пытались продавить они эту шайбу, что аж получили удаление.
4 мин — Вновь мощный бросок! Но здесь уже финский вратарь выбрасывает эту шайбу из своей зоны.
4 мин — Сразу бросок от Бэйлена — вступает в игру голкипер «Йокерита».
3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.
3 мин — Удается «Трактору» отлично играть в зоне «Йокерита», но бросить по воротам Калныньша не удается.
2 мин — Быстрый хоккей наблюдают зрители «Хартвалл Арены». Инициатива переходит от одной команды к другой.
1 мин — Хорошо челябинцы борются за шайбу в чужой зоне. Но первым вступает в игру голкипер «Трактора», который остановил шайбу после рикошета.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
А вот и составы на матч:
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В КХЛ после паузы на Евротур возобновляются игры регулярного чемпионата, а это значит, что возобновляются и текстовые трансляции «Первого областного».
Сегодня на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки сойдутся команды «Йокерит» и «Трактор». Отметим, что из 10 матчей с этим соперником, челябинцы выиграли лишь единожды. И это было в далёком 2015 году.
И у «черно-белых» остались лишь гипотетические шансы на плей-офф. Попадание челябинцев в заветную восьмерку может быть лишь после всех выигранных матчей, а также из-за проигрыша ближайших соперников.
Давайте узнаем же вместе с вами, с каким исходом закончится данный матч и как его проведут игроки обеих команд. Начало в 21:30.