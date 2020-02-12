«Мы должны стараться сохранить своё лицо»: главный тренер «Трактора» рассказал о концовке регулярного чемпионата

Об этом Владимир Юрзинов поведал корреспонденту «Свободного льда».

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Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший в интервью программе «Свободный лёд» рассказал об ожиданиях, связанных с финишной прямой регулярного чемпионата КХЛ. В настоящий момент челябинцы занимают последнюю строчку в Восточной конференции, однако по-прежнему сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

«Мы продолжаем готовиться. У нас была хорошая серия игр после Нового года. К сожалению, мы потеряли Михеева, у нас заболел Кейлоф, ещё были определённые проблемы с составом, поэтому не получилось, к сожалению, зацепиться в этих выездных матчах. Но хорошо, что обыграли дома „Куньлунь“ и сейчас готовимся к оставшимся матчам. Хорошо поработали в перерыве, подготовились и продолжаем совершенствовать командную игру, командные взаимодействия, потому что этот вопрос на протяжении всего сезона нас беспокоит и уделяем ему большое количество времени. Так что постараемся подойти во всеоружии», — рассказал Владимир Юрзинов.

По словам Юрзинова в оставшихся матчах регулярного чемпионата он не намерен экспериментировать с составом, подпуская молодых игроков, даже если пропадут хотя бы теоретические шансы на плей-офф.

«Нет, мы будем бороться каждый период, каждую игру, потому что это дух и мораль команды. Мы должны стараться сохранить своё лицо и показать максимальный результат во всех этих матчах. Это очень важно и для болельщиков, и для команды, потому что мы должны работать в каждом матче, бороться и сражаться за максимальный результат. И я хочу сказать, несмотря на то, что не всё получается, что у нас нет стабильности, всё-таки есть много хороших проблесков в нашей игре», — подчеркнул главный тренер «Трактора».

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