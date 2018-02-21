/ «Трактор» переиграл подмосковный «Витязь» в первом матче после перерыва

Команда провела контрольную игры без легионеров и основных вратарей.

Накануне челябинский «Трактор» провел первую игру после перерыва. Хоккеисты отправились в подмосковный Подольск в усеченном составе — на лед не вышли основные вратари, легионеры, Максим Якуценя и Никита Никитин. Это не помешало черно-белым переиграть соперника, итоговый счет встречи 5:4.

В целом хотелось бы посмотреть, как выглядим после этого перерыва под нагрузками. В принципе, движение неплохое. Понятно, что ошибки есть, но есть и время их исправить. Сделаем выводы и готовимся дальше. Сегодня играло много молодежи. Им важно проявить желание, старание, что мы и увидели. — сказал в послематчевом интервью главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Впереди — две выездных встречи и борьба за Кубок Гагарина.



«Витязь» Подольск vs «Трактор» Челябинск — 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Голы:

Рендулич (Лазарев, Семин) 12 (1:0),

Бородкин (Шинин, Рыбаков) 16 (1:1 — бол.),

Полыгалов (Рясенский) 19 (1:2),

Лазарев (Рендулич, Семин) 21 (2:2),

Кручинин (Вишневский) 31 (2:3),

Пеньковский 40 (2:4),

Кравцов 41 (2:5),

Швец-Роговой (Рендулич) 45 (3:5),

Рендулич (Лазарев, Семин) 60 (4:5).





