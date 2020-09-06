«Трактор» одержал первую победу в сезоне. Фоторепортаж

«Чёрно-белые» обыграли «Куньлунь Ред Стар».

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Челябинский «Трактор» одержал первую победу в новом сезоне. На свём льду «чёрно-белые» обыграли «Куньлунь Ред Стар» со чётом 3:1.



Первый период запомнился болельщикам большим количеством удалений во второй своей половине. Именно в численном преимуществе «Трактор» и забил свой гол. Вновь отличился Сергей Калинин, который вовремя сориентировался в моменте и подправил шайбу в пустой угол.

Во вторые двадцать минут «Трактор» увеличил преимущество. Антон Лазарев мощным броском с разворота послал шайбу в дальний угол ворот Дмитрия Шикина. В третьем период Виталий Кравцов утроил преимущество «Трактора» добив шайбу в верхний угол после наброса Романа Манухова. Дело шло к первому «сухарю» Романа Вилла за челябинцев, но за секунду до конца Иван Николишин всё же «распечатал» голкипера хозяев.

Следующий матч «Трактор» проведёт на своей площадке. Эта игра станет последней в первой домашней серии сезона. Соперником «чёрно-белых» станет ХК «Сочи». Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ и 1obl.tv. Для читателей «Первого областного» будет доступна тестовая трансляция.

«Трактор» (Челябинск) 3:1 «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (1:0; 1:0; 1:1;)

Голы:

12:17. Сергей Калинин, «Трактор» 1:0.

25:34. Антон Лазарев, «Трактор», 2:0.

43:50. Виталий Кравцов, «Трактор», 3:0

59:59. Иван Николишин, «Куньлунь», 3:1

Статистика матча: Броски: 77-47; Броски в створ: 47-18; Голы: 3-1; Вбрасывания: 36-24; Блокированные броски: 17-12; Силовые приемы: 9-21; Время в атаке: 15:46-11:45; Штраф: 14-12.



Голы и лучшие моменты игры: