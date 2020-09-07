Роман Вилл «Мне все равно на свои „сухари“, победа команды для меня важнее»

Новичок челябинцев прокомментировал гол, пропущенный за 0,7 секунд до конца игры.

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Новичок челябинского «Трактора» Роман Вилл признался, что его не волнует количество «сухих» матчей, а приоритетом является победа команды. Голкипер сделал такое заявление в воскресенье, 6 сентября, после победы над «Куньлунь Ред Стар».



Эта игра стала дебютной для чешского легионера в форме «Трактора». Роман Вилл весь матч держал свои ворота на замке, однако пропустил гол за 0,7 до конца встречи. Несмотря на это, после игры вратарь отметил, что главное для него — победа в матче.

«Мне все равно на свои „сухари“, победа команды в игре для меня важнее, и неважно, случилась она в результате „сухого“ матча или нет. Всё, чего я хочу, это побеждать»,— сказал вратарь «Трактора» Роман Вилл.

Напомним, игра с «Куньлунем» стала второй в трёхматчевой домашней серии «Трактора». Следующий матч состоится уже во вторник, 8 сентября. В Челябинск приедет ХК «Сочи». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, читатели «Первого областного» смогут следить за встречей в режиме текстовой трансляции.