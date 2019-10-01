«Все старались до конца»: итоги первого игрового месяца «Трактора» в сезоне-2019/20

«Черно-белые» готовятся к предстоящей выездной серии.

Послушать 00:00

Позади первый месяц регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20. Он был непростой для «Трактора» — 14 игр за 30 дней, и половина из них — на тяжелом выезде.

Именно с выездных игр «черно-белые» привезли больше всего очков — 10 из 13 имеющихся. Но челябинцев вновь, как и в прошлом чемпионате, захлестнула волна травм. В лазарете уже побывали Игорь Исаев, Томаш Гика, Антон Глинкин, Александр Тридчиков, Алексей Кручинин, Кристиан Томас. В списке травмированных еще остаются Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. Это не может не сказаться на качестве игры, когда выпадает первое и второе звено. Их довольно сложно заменить теми же игроками «Челмета», которым приходится подстраиваться под темп игр в КХЛ. Также нужно решать большие проблемы с игрой в большинстве и качеством паса у всей команды. Именно это оставляет след на слабой результативности.

Еще можно отметить, что хоть выездная серия у челябинцев и была удачной, на домашнем льду «Трактор» за шесть игр смог порадовать своих болельщиков лишь один раз — на игре против ярославского «Локомотива», где «черно-белые» смогли выиграть со счетом 2:1. К слову, такой результат преследует челябинскую команду 9 игр из 14-ти.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра отметил, что ребята готовы сражаться несмотря ни на что.

«Всё запланированное, наверное, никогда не будет удаваться, но мы очень довольны тем, как мы проехали непростую поездку, сколько очков мы набрали и какую игру показывали. То, что домашняя серия нам не удалась — это однозначно, мы этим недовольны. Тем не менее, последний матч с Ярославлем показал насколько эта команда характерная, насколько здесь ребята готовы сражаться несмотря ни на что, это, конечно, позитивный момент для нас», — отметил Петерис Скудра.

Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф вновь подчеркивает, что даже в матче с Казанью, где челябинцы уступили со счетом 0:6, никто не бросил играть, не сдался и все старались до конца.

«Задача у команды всегда одна — побеждать, биться в каждом матче! Претензий к ребятам по самоотдаче у меня нет, в каждом матче бились до конца. Сейчас команда отправится на выезд. И это непростая поездка, но нужно побеждать. И там нам тоже нужна поддержка болельщиков, рассчитываем на неё», — рассказал Борис Видгоф.

Напомним, что уже завтра, 2 октября, «Трактор» отправляется на трехматчевую выездную серию, где 3 октября встретится с минским «Динамо», 5 октября — с питерским «СКА» и 7 октября — с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.