Борис Видгоф прокомментировал слухи о переходе Бурдасова в «Трактор»

Генеральный директор челябинского клуба все время на связи с форвардом.

Послушать 00:00

Лишь несколько дней прошло с момента отъезда Антона Бурдасова из тренировочного лагеря команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Как «поползли» слухи о том, что руководства многих клубов КХЛ интересуются челябинским форвардом, в том числе и «Трактор», чьим воспитанником является Бурдасов.

Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф в разговоре с корреспондентом медиахолдинга ОТВ прокомментировал интерес клуба к Антону.

«Бурдасов сейчас в Америке и не очень хочет сюда ехать. Мы с ним постоянно на связи. Мы бы, конечно, с удовольствием воспользовались возможностью вернуть Бурдасова, но он хочет играть там, и мы уважаем его мнение», — поделился Борис Видгоф.

Напомним, Антон Бурдасов, воспитанник челябинского «Трактора», три прошлых сезона отыграл в «Салавате Юлаеве», но не стал подписывать новый контракт ни с одним клубом КХЛ в надежде на игру в Северной Америке.

18 сентября стало известно, что «Эдмонтон» заключил с Бурдасовым просмотровый контракт. И после нескольких матчей руководство «нефтяников» не стало предлагать полноценный контракт мощному российскому форварду.