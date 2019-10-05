«Трактор» продолжает выездную серию: на очереди СКА

Смогут ли челябинцы преодолеть себя и взять матч-реванш?

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Выездная серия «Трактора» продолжается в Санкт-Петербурге. Сегодня, 5 октября, челябинцы сыграют со СКА. Это будет уже вторая встреча клубов в нынешнем сезоне. В первом матче «армейцы» обыграли «черно-белых» в овертайме со счетом 4:3.

На данный момент питерский клуб занимает вторую строчку Западной конференции КХЛ. У них 19 очков после 14-ти матчей. Челябинцы же идут на 7 месте Восточной конференции. В их активе 13 очков после 15 игр.

А исходя из всей статистики встреч этих двух команд, то из 24-х матчей питерский СКА выиграл 18 раз, когда как за «Трактором» лишь 6 побед. Разница шайб превосходит в два раза: 85 заброшенных от «армейцев» и 48 — от «черно-белых».

Что покажет этот матч? Сумеют ли челябинцы вновь совершить феерию, которая была на игре в Челябинске? Поглядим вместе.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции встречи на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. И, традиционно, наш сайт будет вести текстовое описание матча. Начало в 19:30 по челябинскому времени.