«Трактор» уступил минскому «Динамо» в первом выездном матче

Тяжелый матч завершился со счетом 5:3.

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В Минске сегодня, 3 октября, состоялся матч КХЛ между «Динамо» и «Трактором». Это была первая игра в очередной выездной серии у челябинцев.

Первый период начался с двух быстрых голов от «Динамо». На пятой и шестой минутах матча, из-за чудовищных ошибок челябинцев, счет игры стал 2:0 в пользу хозяев льда и тренерский штаб «Трактора» принял решение заменить Ивана Федотова на Владислава Сухачева. И благодаря Сухачеву и действиям игроков обороны «черно-белых» счет в первом периоде остался неизменным — 2:0 в пользу минского «Динамо».

Во втором отрезке матча инициативой, по большей степени, владели челябинцы. И это дало свои плоды: очень быструю шайбу в ворота Юнаса Энрота забросил защитник «черно-белых» Ессе Виртанен. Но как быстро забросили, так и быстро получили. Буквально через минуту игроки «Динамо» привезли третью шайбу в ворота «Трактора». А за две минуты до конца двадцатиминутки они воспользовались численным преимуществом и забросили четвертый гол в ворота своих соперников. И команды ушли на перерыв со счетом 4:1.

В третьем периоде игроки «Трактора» смогли отыграть одну шайбу, уменьшив отставание от минчан. Очень много бросали по воротам Юнаса Энрота Кристиан Томас и Томаш Гика. Но шайба отскакивала от ворот минского «Динамо». И лишь внезапный и обманный бросок от Антона Глинкина помог «Трактору» сократить отставание до минимума — 4:3. И за минуту до конца матча тренерский штаб челябинцев заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но сравнять счет «черно-белым» не удалось, хотя были очень хорошие моменты, а вот «Динамо» воспользовались тем, что на воротах соперника нет голкипера и отправили пятую, победную шайбу. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу минского «Динамо».

Следующая остановка в этой выездной серии у «Трактора» в Санкт-Петербурге, где соперником станет местный СКА.