Вратаря «Трактора» вновь вызвали в олимпийскую сборную России

Иван Федотов отправится играть в Словакию.

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С 6 по 8 февраля в словацком городе Попрад состоится хоккейный турнир «Kaufland Cup», в котором также будет участвовать и сборная России.

Сегодня, 28 января, тренерский штаб олимпийской национальной сборной во главе с Олегом Браташом огласил состав команды. В него вошёл голкипер «Трактора» Иван Федотов. Для него это приглашение стало вторым по ходу этого регулярного чемпионата.

23-летний хоккеист провёл в этом сезоне 26 игр. Его процент отражённых бросков составляет 92,6. А коэффициент надёжности — 2,28.

Помимо Федотова, из вратарей также привезут в Словакию Алексея Мельничука из СКА и Илью Коновалова из «Локомотива».

В первом матче сборная России встретится с командой из Беларуси. А следующим соперником подопечные Олега Браташа будут хозяева турнира — сборная Словакии.

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