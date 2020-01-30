Текстовая трансляция игры «Трактора» и «Куньлунь Ред Стар»

Смогут ли челябинцы оторваться от «дна»?

3:1



МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 61-51 ; Броски в створ: 37-29 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 38-22 ; Блокированные броски: 9-13 ; Силовые приемы: 12-8 ; Время в атаке: 13:07-09:48 ; Штраф: 6-6

Статистика 3-го периода: Броски: 25-20 ; Броски в створ: 15-12 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 15-5 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 4-0 ; Время в атаке: 05:06-03:14 ; Штраф: 2-4

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов (№71 Александр Авцин, №57 Ярослав Косов)

60 мин — «Куньлунь Ред Стар» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№38 Томаш Гика)

59 мин — Бросок Смит-Пелли — забирает себе шайбу Галимов.

58 мин — Активизировались игроки «Куньлуня» после заброшенной шайбы. все чаще они проходят к в воротам Станислава Галимова.

57 мин — Помехи вратарю нет: хороший гол.

57 мин — «Трактор» берет видеопросмотр на помеху вратарю.

57 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

57 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Куньлунь Ред Стар» №22 Тревор Мерфи

57 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, удар клюшкой, 2 мин.

56 мин — Бросок от Бэйлена — вновь выручает голкипер «Куньлуня».

55 мин — Бросает Терещенко от синей линии — ловит в ловушку шайбу Шимон Грубец.

55 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №64 Виктор Бартли, задержка соперника, 2 мин.

54 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

54 мин — Активны игроки «Трактора» в большинстве. Много бросков. Но пока неточные все.

53 мин — Бросок от Карпухина после передачи Глинкина — отбивает Грубец шайбу. Затем и Томас бросил — заблокировал угол ворот голкипер «Куньлуня».

53 мин — Не смогли задержаться в чужой зоне челябинцы и получили контр-атаку от китайской команды. Останавливает игру Галимов, задерживая шайбу ловушкой.

52 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №62 Андрей Шустр, толчок клюшкой, 2 мин.

52 мин — Бросок от Глинкина — выше ворот.

49 мин — Очень активный отрезок времени. Еще один бросок от Кейлофа — забрал себе шайбу голкипер «Куньлуня».

49 мин — Ответ гостей — вступает в игру Галимов и останавливает игру.

49 мин — Теперь уже выручает свою команду и Грубец. Бросал Бэйлен после передачи Глинкина.

48 мин — Активизировались игроки «Куньлуня» в чужой зоне. Все также справляется голкипер челябинцев.

47 мин — Кейлоф побежал один в контр-атаку, но ждал партнеров, чтобы помогли ему добить эта шайбу. Не дождался и бросил сам. Попал непосредственно в голкипера.

47 мин — Вновь Галимов! Хорош голкипер «Трактора»!

46 мин — Наброс от Смит-Пелли — отбивает шайбу Станислав Галимов.

45 мин — Ответ от китайских игроков: сначала Тайлер он, затем Андрей Шустр. Отлично справляется Галимов.

45 мин — Бросок от Карпухина — рикошетит шайба от вратаря «Куньлуня».

44 мин — Отлично бежит Косов на чужие ворота из своей зоны. Отдал шайбу Сергиенко и сразу последовал бросок. Справился Шимон Грубец.

43 мин — Жестко сталкивается с бортом игрок китайской команды. Бобылев блокировал его.

42 мин — Бросок низом от Попова — реагирует голкипер «Куньлуня».

41 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после двух периодов: Броски: 35-30 ; Броски в створ: 21-17 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 23-17 ; Блокированные броски: 5-7 ; Силовые приемы: 8-8 ; Время в атаке: 08:01-06:34 ; Штраф: 4-2

Статистика 2-го периода: Броски: 17-18 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-9 ; Блокированные броски: 2-2 ; Силовые приемы: 4-5 ; Время в атаке: 04:21-03:03 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА



40 мин — Побежали челябинцы в меньшинстве на ворота Грубеца, отдали шайбу Артему Бородкину, который бросил слишком выше ворот.

40 мин — Косов вновь пытался убежать в контр-атаку в меньшинстве. Не дали ему это сделать игроки «Куньлуня».

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №34 Александр Тридчиков, задержка соперника, 2 мин.

38 мин — Бросок в ближний угол ворот «Куньлуня» от Терещенко — неточно.

37 мин — Мерфи мощно бьет по воротам «Трактора» — поймал шайбу Станислав Галимов.

36 мин — Бросок в дальний угол ворот «Куньлуня» от Андрея Попова — шайба в ловушке голкипера Шимона Грубеца.

35 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

35 мин — Бросок низом от Гики — видит все Грубец.

34 мин — Оттесняют китайские игроки от своих ворот атаку «Трактора».

33 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №62 Андрей Шустр, блокировка, 2 мин.

33 мин — Как сейчас сработала вся пятерка «Трактора»! Все по очереди пытались забросить шайбу в ворота Грубеца. И как надежно сыграл сам голкипер в этом моменте. Но большинство «Трактор» все-таки заработал.

32 мин — Плотно прессингуют игроки клубов друг друга. Владеют шайбой по очереди.

31 мин — Делал бросок Терещенко — поймал шайбу голкипер «Куньлуня».

30 мин — Вновь выручает Галимов свою команду. Ловит очередной бросок.

29 мин — Ошибается немного Станислав Галимов, ловит шайбу, но тут же ее выпускает. И быстро бежал китайский игрок к ней, но ловко сработали челябинцы и выбросили шайбу.

28 мин — Пытались челябинцы сохранить шайбу в чужой зоне, но немного неудачны передачи.

27 мин — Останавливает игру Станислав Галимов. Шайба рикошетом прокатывается рядом с его владениями, но не рискует голкипер.

26 мин — Отлично действует на льду Бэйлен. Сначала блокировал бросок, потом сам же и побежал с шайбой, делая красивые «улиточки».

25 мин — Мощный бросок от Бартли ловится Галимовым.

24 мин — Пытался с пятака добить шайба Эндрю Кейлоф. Не удалось ему обработать шайбу.

23 мин — Прокатывался Андрей Попов и попытался бросить. Все было заблокировано, но попытка была.

22 мин — Вновь что творит Авцин! Только пока не может он переиграть Шимона Грубеца.

21 мин — Уже даже без клюшки защищал свои ворота Станислав Галимов. И таки защитил!

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 18-12 ; Броски в створ: 10-7 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-8 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 03:40-03:31 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Очень сильно ошибся Сергей Терещенко, затем последовал перехват шайбы и выход один на один. Очень сильно выручил свою команду Станислав Галимов.

20 мин — Рикошетит шайба от коньков и летит прямиком в створ ворот Галимова. Но среагировал голкипер и остановил игру.

20 мин — Вновь атаковал Томаш Гика голкипера китайской команды! Но теперь он был настороже.

19 мин — Дважды Томас бросает по воротам «Куньлуня»!! И травмируют нашего форварда, но никаких санкций не следует.

18 мин — Бросок в ближний угол от Седлака — отбивает шайбу Шимон Грубец.

17 мин — Оттесняют игру от своих ворот защитники «Трактора».

16 мин — Пока без бросков игра проходит. И начались неточные передачи у челябинцев.

14 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

14 мин — Вновь контр-атака в меньшинстве! Теперь и Косов побежал! Но переиграть вратаря ему не удалось.

14 мин — Опасно сейчас было у ворот «Трактора»! Не накрыта была шайба, но быстро увидели ее игроки челябинцев, которые выбросили снаряд из своей зоны.

13 мин — В меньшинстве побежали Седлак и Сергиенко на ворота соперника! Но не смог обработать эту шайбу защитник.

12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №27 Владимир Бобылев, грубость, 2 мин.

12 мин — Попытка броска сходу у Тридчикова, но его мощно накрыл игрок «Куньлуня» Крис Челиос.

11 мин — Сбивают ворота «Трактору» в плотной атаке.

10 мин — Отлично сработал Томаш Гика на пятаке ворот китайской команды! Отобрал шайбу у защитника и бросил ее аккурат в подмышку Шимону Грубецу. Браво.

10 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика



8 мин — Вновь выручает Грубец свою команду! Много бросают челябинцы.



7 мин — Бросал Илья Карпухин, но шайба ушла немного выше ворот. Затем бросок от Терещенко — отбивает уже эту шайбу Шимон Грубец.

6 мин — Останавливает игру Станислав Галимов. Летела к нему шайба, было не опасно.

5 мин — Челябинцы хорошо контролировали шайбу в чужой зоне, но до броска дело не дошло.

4 мин — Гика выходил на вратаря «Куньлуня», мог бросить сам, но отдал шайбу Седлаку, которого быстро заблокировали игроки китайского клуба. Затем в еще одном моменте Гика бросил сам, но шайбу забрал себе голкипер.

3 мин — Наброс от игрока «Куньлуня» — мимо ворот челябинцев.

2 мин — Авцин нанес первый бросок по воротам Шимона Грубеца. Легко отбил его вратарь.

1 мин — Пока игрокам обеих команд не удается закрепиться в чужой зоне.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад приветствовать вас на домашнем матче ХК «Трактор», который сегодня, 30 января, играет с китайским «Куньлунь Ред Стар». Отметим, что после этой игры будет долгий перерыв, связанный с проведением Евротура.

На данный момент соперники челябинцев занимают 7-ю строчку турнирной таблицы Востока. У них в активе 57 очков. «Чёрно-белые» же вновь оказались на дне. Их туда «загнал» хабаровский «Амур», который неожиданно дважды подряд победил у «Салавата Юлаева». На данный момент у подопечных Владимира Юрзинова 45 очков.

Отметим, что команда соперников уже неделю находится в России и заканчивать игры этого сезона (включая матчи на выбывание) будет именно на российском льду. На всякий случай всех игроков по прилёту в Челябинск проверили на тепловизоре, в связи с распространением коронавируса во всём Китае. Естественно, все игроки здоровы и готовы играть в полную силу.

С каким исходом закончится этот поединок? Давайте узнаем вместе! Начало игры в 19:00.

К слову, уже известны состав «Трактора» на сегодняшний матч:



