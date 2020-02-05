Двое представителей челябинской «молодёжки» попали в состав юниорской хоккейной сборной России

Они сыграют на Турнире пяти наций.

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В Уфе с 5 по 9 февраля впервые пройдёт международный хоккейный Турнир пяти наций среди юниоров. За награды соревнований будут бороться представители России, Финляндии, Швеции, Чехии и США.

Окончательный состав сборной России U17 был сформирован накануне — 4 февраля. В него попали игрок «Белых Медведей» Николай Сафронов, а также форвард хоккейной школы «Трактор» Дмитрий Лобанов.

Сборная России в первом матче встретится с юниорами из Швеции. Игра состоится сегодня, 5 февраля, в 19:00 по челябинскому времени.

Отметим, что Николай Сафронов в этом сезоне провёл за «Белых Медведей» 17 игр и отметился одной результативной передачей.

Нападающий Дмитрий Лобанов играет в Первенстве России среди юниоров 2003 года рождения. В текущем сезоне за молодёжную команду «Трактор» Дмитрий сыграл 24 игры и набрал 23 очка (10 шайб и 23 результативные передачи).