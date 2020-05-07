Вратарь, ушедший из «Металлурга» в СКА, рассказал о переходе

По словам Сергея Иванова, решение принимала исключительно его семья.

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Молодой голкипер Сергей Иванов, который ранее оказался в центре истории с переходом из системы магнитогорского «Металлурга» в санкт-петербургский СКА, рассказал о том, почему принял решение продолжить игровую карьеру в городе на Неве. По словам самого 16 -летнего вратаря, переход в систему СКА планировался ещё в начале прошлого сезона.



«Нам звонили из Петербурга, приглашали. Мы хотели доиграть этот сезон, а потом принять окончательное решение. Но вмешалась ситуация с коронавирусом, и пришлось решать всё спонтанно. Это было только наше с родителями решение, мы давно хотели сюда переехать», — цитирует Сергея Иванова «Чемпионат».

Напомним, история получила резонанс после реакции на переход от руководства «Металлурга». Директор клуба Сергей Ласьков заявил, что магнитогорцев просто поставили перед фактом, а за перспективного игрока «сталевары» получили компенсацию в 400 тысяч рублей. Сам же Сергей Иванов поясняет, что решение о переходе принимала только его семья без какого-либо давления и называет Магнитогорск своим вторым домом.

«Сначала Тюмень, сейчас Магнитогорск. Эти два города послужили мне своеобразными ступеньками на пути к самой главной цели. Я могу сказать „Металлургу“ только большое спасибо за то, что они вложили в меня усилия. Большое спасибо тренерскому составу, всем парням и руководству хоккейной школы „Металлурга“ за работу со мной», — сказал вратарь.

История с переходом Сергея Иванова в систему СКА — не первая, однако именно она получила большой резонанс в среде хоккейных болельщиков. Директор «Магнитки» Сергей Ласьков призвал разобраться в ней Федерацию хоккея России. Однако в ФХР заявили, что юридически смена клуба молодым игроком была оформлена правильно.

«Согласно положению, спортсмен, проходящий спортивную подготовку в хоккейной школе, может перейти в другую школу. Для этого необходимо, чтобы родители молодого хоккеиста подали соответствующее заявление в Комиссию по переходам юниоров, которая принимает решение о соответствии или несоответствии перехода Положению», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ФХР.

Напомним, Сергей Иванов — воспитанник тюменского хоккея. Он перешёл в «Металлург» несколько лет назад. Как игрок школы «Магнитки» голкипер завоевал золото Олимпиады до 16 лет. Хоккейные эксперты уже сейчас говорят о большом будущем вратаря и пророчат высокую позицию на драфте НХЛ 2022 года.