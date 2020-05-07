Илья Воробьёв: «Мы хотели, чтобы Виктор Антипин продолжал выступать за „Магнитку“, но уровень требуемой заработной платы не совпадал с потолком»

Наставник «сталеваров» прокомментировал переход защитника в СКА.

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал уход защитника Виктора Антипина в СКА. По словам наставника «сталеваров» ключевым в расставании с хоккеистом стал недавно принятый в КХЛ потолок зарплат.



Контракт Виктора Антипина с «Металлургом» был расторгнут в среду, 6 мая, а уже сегодня, 7 мая, защитник, который до этого в КХЛ играл только в составе «Магнитки» подписал соглашение со СКА. Комментирую переход Виктора Антипина в санкт-петербургскую команду Илья Воробьёв отметил, что экс-игрок «сталеваров» не стал идти на снижение заработной платы как это сделали другие хоккеисты магнитогорцев.

«Мы хотели, чтобы и Виктор продолжал выступать за „Магнитку“, но уровень требуемой заработной платы никак не совпадал ни с потолком зарплат, ни с тенденциями в профессиональных спортивных лигах, ни с ситуацией в мире вообще. Может быть в какой-то степени на его решение повлияли иные причины, о которых мы не знаем. В итоге были игроки, которые согласились на условия со снижением, но Виктор был не в их числе и на наше предложение ответил отказом», — цитируют Илью Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

Напомним, что именно вместе с «Металлургом» Виктор Антипин дважды завоевал Кубок Гагарина, а также становился серебряным призёром чемпионата КХЛ. Сам защитник, комментируя свой переход в СКА назвал это событие шагом вперёд, а причиной переезда в Санкт-Петербург назвал желание побеждать.

Отметим, что сегодня, 7 мая, «Металлург» заключил контракт с защитником Михаилом Пашниным. Контракт между воспитанником челябинского хоккея и клубом рассчитан на два года.