«Металлург» и Виктор Антипин расторгли контракт

Соглашение прервано по обоюдному согласию сторон.

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Контракт с ещё одним собственным воспитанником расторг магнитогорский «Металлург». Вместе с ранее покинувшим клуб Евгением Бирюковым из состава «сталеваров» уходит Виктор Антипин. Об этом стало известно сегодня, 6 мая.



«Магнитогорский „Металлург“ и защитник Виктор Антипин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Хоккейный клуб „Металлург“ благодарит Виктора за проделанную работу и желает успеха в дальнейшем»,— сообщили в пресс-службе магнитогорской команды.

Отметим, что кроме «Металлурга» Виктор Антипин не играл ни в одной команде КХЛ. В играх «регулярки» и плей-офф КХЛ защитник провёл 471 матч, забросил 69 голов и сделал 115 голевых передач при 103 минутах штрафа. Такж, будучи игроком «сталеваров», Виктор Антипин привлекался в сборную России. В национальной команде он сыграл 60 матчей, забил 3 гола, сделал 13 голевых передач.

Вместе с «Металлургом» защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина, чемпионат России и один раз добрался до серебряных медалей. Помимо этого, Виктор Антипин является серебряным призёром молодежного чемпионата мира 2012 года и чемпионата мира 2015 года, бронзовым призёр чемпионатов мира 2016 и 2017 годов и обладателем Кубка Харламова 2010 года.

Напомним, ранее «Металлург» расторг контракт с Евгением Бирюковым. Возрастной защитник отыграл в «Магнитке» 15 сезонов.