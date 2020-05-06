Вице-президент «Металлурга»: «В клуб пришло постановление ФХР, где написано, что наш игрок переходит в систему Питера»

Сергей Ласьков прокомментировал уход перспективного игрока.

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Сергей Ласьков, вице-президент магнитогорского «Металлурга» рассказал о том, как систему команды покинул 16-летний голкипер Сергей Иванов, который перешёл в СКА из Санкт-Петербурга. По словам функционера, магнитогорский клуб просто поставили перед фактом ухода игрока.



По заявлению Сергея Ласькова, в «Металлург» пришло постановление из федерации хоккея России. В документе было указана, что Сергей Иванов переходит в систему СКА, поскольку было принято заявление от родителей молодого хоккеиста. В итоге, магнитогорский клуб лишился игрока, но получил компенсацию в 400 тысяч рублей.

«В клуб пришло постановление Федерации хоккея России, где черным по белому написано, что наш игрок переходит в систему Питера. Комиссия по переходам регионального отделения ФХР приняла заявление родителей Сергея, которое, сами понимаете, появилось не на пустом месте, о том, что они согласны на смену места жительства и переход в систему другого клуба. А нам сказали „спасибо“ и дали 400 тысяч рублей по соответствующему положению при переходах. В итоге нас просто поставили перед фактом. Как и „Локомотив“ с Матвеем Мичковым»,— цитирует Сергея Ласькова официальный сайт «Металлурга».

Функционер призвал федерацию хоккея России обратить внимание на текучку талантов. По его словам, многие игроки уезжают за океан в раннем возрасте, однако затем возвращаются, потеряв в форме.

«С одним нашим перспективным шестнадцатилетним игроком была попытка, мол, он хочет переехать в юношескую лигу за океан. Хотя понятно, что пока это за него хочет агент. Но история ведь знает невероятное количество потерянных там талантов, там никто никаких гарантий не даёт, в итоге игрок возвращается спустя год-два, а мастерства в лучшем случае не прибавилось, а в худшем — растренированный, с низкой самооценкой, никому не нужный даже в ВХЛ, и карьера закончилась. Вот тут бы лучше задумались, как это дело остановить, а то потом мы начинаем говорить о том, что молодёжь уезжает и кадров нет»,— заявил Сергей Ласьков.

Отметим, что Сергей Иванов является воспитанником тюменского хоккея. Именно оттуда он перешёл в «Металлург» несколько лет назад. Именно как игрок школы «Магнитки» голкипер завоевал золото Олимпиады до 16 лет. По сообщениям экспертов, Сергей Иванов уже сейчас является топ-проспектом драфта НХЛ 2022 года.