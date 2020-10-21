Двухматчевую выездную серию по маршруту «Мытищи — Череповец» начинает магнитогорский «Металлург». Сегодня, 21 октября, в Подмосковье «сталевары» сыграют против «Куньлунь Ред Стар».
Команды встретятся между собой второй раз в текущем сезоне. Первая игра состоялась 4 сентября в Магнитогорске и закончилась победой «Металлурга» — 3:1. Всего в истории КХЛ коллективы провели между собой 14 встреч, 12 из которых завершились в пользу «Магнитки».
К игре обе команды подходят в разной форме. «Сталевары» в минувшую пятницу уступили «Нефтехимику» и прервали пятиматчевую победную серию. Клуб, представляющий Пекин, наоборот, выиграл две последние встречи. На текущий момент «Металлург» находится на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, а «Куньлунь» расположился на последнем месте.
Отметим, что в заявке магнитогорцев на выездную серию числится сразу десять игроков молодёжки уральцев — команды МХЛ «Стальные Лисы». Их привлечение связано с тем, что десятка хоккеистов основного состава «Магнитки» находится на самоизоляции. В числе тех, кто не отправился на выезд, — голкиперы Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора, нападающие Богдан Потехин, Егор Коробкин, Никита Рожков, Николай Прохоркин, Максим Карпов и Юхо Ламмикко, а также защитники Артём Минулин и Михаил Пашнин.
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Знакомим вас с составом, который отправился на выезд в Мытищи и Череповец. В поездку тренерский штаб взял 10 хоккеистов из «Стальных Лисов». Для удобства приводим краткую справку по статистике парней в текущем чемпионате МХЛ. Вратарь: Глеб Моисеев – 19 лет, рост – 182, вес – 75. В двух матчах Глеб одержал одну победу, отражая в среднем 92.5% бросков при коэффициенте надёжности 1.86. Защитники: Михаил Гончар – новичок магнитогорской «молодёжки», 19 лет, рост – 191, вес – 87. Провёл 2 матча, в которых отметился 1 заброшенной шайбой при нейтральном показателе полезности. Богдан Крохалев – 17 лет, рост – 191, вес – 90 кг. В активе защитника 3 (0+3) очка в 8 матчах. Показатель полезности «+2». Илья Николаев – 19 лет, рост – 184, вес – 73. Провёл 1 матч, в котором отметился голевой передачей, показатель полезности «0». Нападающие: Эдгар Варагян – 18 лет, рост – 187, вес – 92. Сыграл 5 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3». Никита Гребенкин – новичок магнитогорской «молодёжки», 17 лет, рост – 187, вес – 80 кг. В 8 играх нападающий забросил 2 шайбы и сделал 1 результативную передачу. Показатель полезности «+2». Захар Захаров – 18 лет, рост – 181, вес – 69 кг. В этом сезоне Захар принял участие в 8 матчах, записав на свой счёт 4 (2+2) очка за результативность. Азат Кутаяков – новичок магнитогорской «молодёжки», 18 лет, рост – 184, вес – 74 кг. В 5 играх нападающий набрал 6 (5+1) очков при показателе полезности «+5». Егор Пензин – 18 лет, рост – 182, вес – 80 кг. Провёл 8 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4». Данила Юров – 16 лет, рост – 185, вес – 78 кг. На счёту Данилы 3 (2+1) очка в 3 матчах, показатель полезности «+3». #хкметаллург #магнитогорск
Встреча «Металлурга» против «Куньлуня» состоится сегодня, 21 октября, в Подмосковье, в «Арене Мытищи». Начало игры — в 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv .