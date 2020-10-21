«Металлург» на выезде встретится с «Куньлунь Ред Стар»

В заявке магнитогорцев — десять игроков из молодёжной команды.

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Двухматчевую выездную серию по маршруту «Мытищи — Череповец» начинает магнитогорский «Металлург». Сегодня, 21 октября, в Подмосковье «сталевары» сыграют против «Куньлунь Ред Стар».



Команды встретятся между собой второй раз в текущем сезоне. Первая игра состоялась 4 сентября в Магнитогорске и закончилась победой «Металлурга» — 3:1. Всего в истории КХЛ коллективы провели между собой 14 встреч, 12 из которых завершились в пользу «Магнитки».

К игре обе команды подходят в разной форме. «Сталевары» в минувшую пятницу уступили «Нефтехимику» и прервали пятиматчевую победную серию. Клуб, представляющий Пекин, наоборот, выиграл две последние встречи. На текущий момент «Металлург» находится на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, а «Куньлунь» расположился на последнем месте.

Отметим, что в заявке магнитогорцев на выездную серию числится сразу десять игроков молодёжки уральцев — команды МХЛ «Стальные Лисы». Их привлечение связано с тем, что десятка хоккеистов основного состава «Магнитки» находится на самоизоляции. В числе тех, кто не отправился на выезд, — голкиперы Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора, нападающие Богдан Потехин, Егор Коробкин, Никита Рожков, Николай Прохоркин, Максим Карпов и Юхо Ламмикко, а также защитники Артём Минулин и Михаил Пашнин.

Встреча «Металлурга» против «Куньлуня» состоится сегодня, 21 октября, в Подмосковье, в «Арене Мытищи». Начало игры — в 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv .