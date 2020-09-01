Возвращение Виталия Кравцова в «Трактор» попало в топ-5 трансферов недели

Форвард впишется во второе звено челябинцев, уверен эксперт Дмитрий Ерыкалов.

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Трансфер Виталий Кравцова из «Нью-Йорк Рейнджерс» в челябинский «Трактор» попал в топ-5 переходов прошедшей недели по версии экспертов. По мнению хоккейного обозревателя Дмитрия Ерыкалова, возвращение воспитанника челябинского хоккея в родной клуб является одним из заметных событий на рынке игроков перед началом сезона КХЛ.



Эксперт считает, что камбэк Виталия Кравцова пойдёт на пользу нападающему, поскольку он возвращается в команду Анвара Гатиятулина. Именно с этим наставником форвард провёл свой лучший сезон, считает Дмитрий Ерыкалов. В 2020 году и хоккеисту, и тренеру есть что доказывать, уверен обозреватель. При этом эксперт считает, что Виталий Кравцов впишется в топ-6 атаки «чёрно-белых».

«Теперь, когда Кравцов и Гатиятулин воссоединились, им есть, что доказывать. Одному — что его поспешно занесли в переоценённые таланты, второму — что два года в Санкт-Петербурге были не шагом назад, а накоплением уникального опыта. Не трудно представить, что Кравцов впишется во второе звено „Трактора“, где уже наигрываются Сергей Калинин и Алексей Бывальцев»,— отметил Дмитрий Ерыкалов для khl.ru.

Отметим, что среди других переходов эксперт выделил возвращение финна Эли Толванена из «Нэшвилла» в «Йокерит», переход Бреннан Менелла из «Айовы» минское «Динамо» и Александра Осипова из «Адмирала» в «Нефтехимик». Также журналист выделил обмен «Трактора» и «Амура» в результате которого состав последних пополнил Юрий Сергиенко.

Напомним, под руководством Анвара Гатиятулина Виталий Кравцов стал одни из самых заметных игроков «Трактора» в бронзовом сезоне 2017 — 2018. В тот же год на нападающего обратили внимание в «Нью-Йорк Рейнджерс», в итоге хоккеист попал в команду из «Большого Яблока» под общим 9-м номером на драфте. В Северную Америку Виталий Кравцов уехал после сезона 2018 — 2019, однако не сумел закрепиться в основе и вернулся в «Трактор» Петериса Скудры, а затем Владимира Юрзинова. Под руководством последнего форвард был командирован в «Челмет», после чего игрок принял решение уехать обратно в систему «Рейнджерс».

После «бронзового» сезона Анвар Гатиятулин пополнил штаб СКА из Санкт-Петербурга, где проработал 2 года. Возвращение тренера в Челябинск состоялось в начале мая этого года. Соглашение со специалистом рассчитано на 3 года.

Напомним, первый матч в новом сезоне КХЛ «Трактор» проведёт в четверг, 3 сентября. В гости к челябинцем приедет «Автомобилист».