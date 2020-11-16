Виталия Кравцова не будут вызывать в тренировочный лагерь «Нью-Йорк Рейнджерс»

Форвард проведёт полный сезон в «Тракторе», пишет New York Post.

Виталий Кравцов проведёт полный сезон в составе «Трактора». Форвард не будет вызван в тренировочный лагерь «Нью-Йорк Рейнджерс» несмотря на то, что подобный пункт прописан в контракте.



Как пишет New York Post, воспитанника челябинского хоккея, который сейчас играет за «чёрно-белых», но права на которого принадлежат нью-йоркцам, не будут вызывать в Северную Америку. Виталию Кравцову дадут доиграть полный сезон в КХЛ.

«The Post подтвердила, что, хотя „Синерубашечники“ имеют контрактное право в любой момент отозвать Кравцова, есть понимание, что крайний нападающий завершит сезон в России до того, как его вызовут в Северную Америку»,— пишет автор New York Post Ларри Брукс.

По словам журналиста, сейчас НХЛ планирует начать новый сезон 1 января следующего года, тогда как регулярный чемпионат КХЛ, начавшийся 3 сентября, закончится 27 февраля. Плей-офф, в свою очередь, должен завершиться 30 апреля. Автор New York Post отмечает, что, даже если «Трактор» пройдёт далеко в играх навылет, Виталий Кравцов освободится для «Рейнджерс» в середине сезона в Северной Америке.

«НХЛ по-прежнему сосредоточена на том, чтобы начать свою работу 1 января или вскоре после этого. Если это произойдет и, скажем, „Трактор“, занимающий в настоящее время третье место в своем дивизионе, пройдет пару раундов вглубь турнира КХЛ, Кравцов теоретически сможет свободно присоединиться к „Синерубашечникам“ к концу марта, что может быть примерно в середине сезона НХЛ»,— добавил Ларри Брукс.

Автор New York Post также добавил, что Кравцов удостоен похвалы не только за продуктивную игру, но и за собственное развитие. По словам Ларри Брукса, если нападающий продолжит прогрессировать, то по возвращении в Северную Америку он сможет претендовать на место в основе «Рейнджерс».

Напомним, Виталий Кравцов был выбран клубом из Нью-Йорка под девятым общим номером на драфте НХЛ-2018. В Северную Америку воспитанник челябинского хоккея уехал после сезона 2018—2019, но не смог пробиться в основу «Синерубашечников» и вернулся в «Трактор». После нескольких игр за основную команду челябинцев Виталия Кравцова отправили в «Челмет», откуда он вновь уехал в Северную Америку. В августе этого года крайний нападающий снова вернулся в «Трактор».

За 19 игр в составе челябинцев Виталий Кравцов заработал 11 очков при восьми голах и трёх передачах. В активе форварда также показатель полезности «+9» и среднее время за игру 16:04. В общекомандной статистике по набранным баллам 21-летний форвард находится на пятом месте и на первом — по забитым шайбам.