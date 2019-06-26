/ Воспитанник «Трактора» привезет Кубок Гагарина в Челябинск

Фотосессия с главным призом КХЛ пройдет в хоккейной школе «черно-белых».

Главный приз КХЛ — Кубок Гагарина — приедет в Челябинск. Трофей в столицу Южного Урала завтра, 27 июня, привезет защитник Никита Нестеров, который стал его обладателем вместе с московским ЦСКА.



Уже завтра — фотосессия с Кубком Гагарина! Главный трофей КХЛ в Челябинск привезет воспитанник «Трактора» Никита Нестеров. Приглашаем вас в новое здание хоккейной школы «Трактор» с 11:00 до 14:00. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».



Отметим, что сейчас Никита Нестеров вместе с другим игроком ЦСКА, нападающим Кириллом Капризовым, и Кубком Гагарина находится на озере Тургояк в Челябинской области.



Напомним, московский ЦСКА в этом сезоне впервые взял Кубок Гагарина. В финальной серии «армейцы», со счетом 4:0 обыграли «Авангард». Также Никита Нестеров принял участие в чемпионате мира-2019 в Словакии, где вместе со сборной России завоевал бронзовые медали турнира.

