В Челябинске в седьмой раз пройдет Кубок губернатора области по хоккею. В предстоящем турнире примут участие четыре команды. Помимо «Трактора», который является хозяином соревнований, и магнитогорского «Металлурга», постоянного участника, гостями кубка губернатора станут «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар».
«Дважды обладателем Кубка становился „Трактор“ — в 2013 и 2016 годах. „Металлург“ побеждал в 2011 году, „Нефтехимик“ — в 2012-м, „Авангард“ — в 2015-м, „Салават Юлаев“ — в 2018 году. Самую крупную победу в истории турнира одержал „Авангард“ над „Автомобилистом“ 7 августа 2015 года со счетом 8:1. Самый результативный матч состоялся 6 августа 2015 года: „Трактор“ сыграл с „Автомобилистом“ 5:6 Б», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».
Мероприятие состоится с 10 по 13 августа в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Напомним, в финале прошлогоднего Кубка губернатора между собой встретились «Трактор» и «Салават Юлаев». Победу в том матче одержала команда из Уфы.
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