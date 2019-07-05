Кубок Гагарина дважды побывал в Челябинской области

Трофей на Южный Урал привез нападающий Максим Шалунов.

Челябинская область снова приняла Кубок Гагарина. Его в регион привез еще один южноуральский хоккеист, играющий в московском ЦСКА, нападающий Максим Шалунов. Вместе с главным трофеем КХЛ форвард побывал не только в Челябинске, но и Снежинске, на родине своей мамы. По словам самого Максима Шалунова, до четырех лет он сам часто бывал в этом городе.

После встречи с жителями хоккеист вместе с Кубком Гагарина отправился в музей ядерного оружия. Специально для Максима Шалунова там организовали экскурсию. Отметим, что до 1993 года Снежинск назывался Челябинск-70 и имел статус закрытого города, поскольку там производили ядерные боеприпасы.

«Посмотрел на наши разработки. Как советские, так и современные. Например, увидел самую маленькую в мире ядерную бомбу. Это очень впечатляет. Ну и сам антураж: закрытый город, спецпропуска и секретность. Главное, чтобы всё это так и оставалось музейными экспонатами», — цитирует Максима Шалунова пресс-служба КХЛ.

Уже после этого игрок вместе с кубком отправился в Челябинск, где трофей выставили сначала на тренировке в школе «Трактора», а затем — в фойе главной ледовой арены города.

Напомним, что Кубок Гагарина приезжает в Челябинск во второй раз за месяц. В конце июня трофей приехал на Южный Урал вместе с защитником Никитой Нестеровым. Игрок также выставил его в школе и арене «Трактора», а также прокатил чашу по озеру Тургояк и взял с собой на Ильменский фестиваль.