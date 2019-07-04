Челябинец стал директором хоккейной школы в Сочи

Вячеслав Угрюмов будет отвечать за подготовку молодых игроков в южном городе.

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о создании собственной детско-юношеской хоккейной школы. Ее директором стал ранее работавший в «Тракторе» Вячеслав Угрюмов, сообщает официальный сайт ХК «Сочи».

«На пост директора школы хоккейного клуба „Сочи“ назначен Вячеслав Угрюмов — опытный специалист, который в течение последних семи лет возглавлял хоккейную школу челябинского „Трактора“. Должность тренера занял Евгений Иконников, работавший с командами разных возрастов СДЮСШОР „Трактор“. На позиции методиста будет работать Александр Валицкий», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Сочи».

Вячеслав Угрюмов является уроженцем Челябинска. За время профессиональной карьеры он выступал за команды «Сельхозвузовец» и «Металлург». С 2012 по 2019 год был руководителем СДЮСШОР «Трактор».

До этого Вячеслав Угрюмов работал ассистентом главного тренера в «Белых Медведях», а также главным тренером команды юношей «Трактора» 1993 года и главным тренером сборной УрФО 1993 года рождения.