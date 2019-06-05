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Воспитанник «Металлурга» исключил возможность скорого возвращения

Владислав Каменев хочет остаться в НХЛ.
сегодня в 10:12
  |  Хоккей

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев рассказал, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию. Форвард отметил, что хочет остаться в НХЛ, несмотря на то, что долгий срок не играл из-за травм. Именно поэтому он не рассматривает возвращение в магнитогорский «Металлург», воспитанником которого является.

Тем не менее, хочу подписать новое соглашение с «Эвеланш». Переговоры ведутся, я постоянно на связи с агентом и надеюсь, что до 1 июля все вопросы будут решены. В КХЛ возвращаться не планирую, хотя меня зовут в «Металлург», я на связи с главным тренером. Но мне не хочется возвращаться. — сказал Владислав Каменев.

Владислав Каменев покинул «Металлург» после сезона 2014-2015. За океаном 22-летний нападающий выступал за «Милуоки Адмиралс», «Сан Антонио Ремпейдж» и «Колорадо Иглс» в АХЛ, а также «Нэшвилл Предаторс» и «Колорадо Эвеланш» в НХЛ. В последнем сезоне в составе «Лавин» Владислав Каменев заработал 5 очков в 23 играх.

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