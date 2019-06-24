/ Нападающий магнитогорского «Металлурга» может уехать в НХЛ по окончанию контракта

Павел Дорофеев рассматривает возможность отъезда в Северную Америку.

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев может отправиться в Северную Америку после окончания контракта со «сталеварами». Об этом в своем «Твиттере» сообщил журналист Дэвид Шен.



Павел Дорофеев сказал через переводчика, что у него остается еще один год контракта в КХЛ, а затем он рассмотрит возможность отъезда в Северную Америку. — написал Дэвид Шен.



Отметим, что 18-летний форвард был выбран на прошедшем драфте НХЛ командой «Вегас Голден Найтс» под общим 79-м номером. В прошедшем чемпионате КХЛ на счету Павле Дорофеева 23 сыгранных матча и 2 набранных балла.



Напомним, драфт НХЛ прошел 22 июня в канадском Ванкувере. Всего на церемонии было выбрано 28 игроков из России, 4 из которых связаны с южноуральскими командами. Это Павел Форофеев и Егор Спириднов из системы «Металлурга» и Никита Охотюк и Семен Чистяков, которые являются воспитанниками челябинского «Трактора».



