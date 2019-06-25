Магнитогорская команда расположилась на 17-м месте.

Магнитогорский «Металлург» вошел в топ-20 рейтинга лучших клубов Европы портала HockeyArchives. «Сталевары» расположились на 17-месте с показателем 43,94, опередив чешские «Тршинец» и «Либерец», а также выступающий в КХЛ «Барыс».



В топ-20 вошли ещё пять клубов КХЛ: «Автомобилист» (+23 позиции по сравнению с сезоном-2017/18), «Авангард», «Локомотив», магнитогогорский «Металлург» и «Барыс». — пишет «Чемпионат».



Первое и второе место в рейтинге также досталось клубам из России. Их заняли ЦСКА и СКА. На третьей строчке рейтинга расположился финский «Кярпят», за ним — шведская «Фрелунда» и швейцарский «Берн».

