/ Егор Спиридонов: «Я очень благодарен "Сан-Хосе" за то, что они меня выбрали. Это великая команда с великой историей»

Воспитанник «Металлурга» поделился итогами драфта НХЛ.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга», нападающий Егор Спиридонов высказался об итогах драфта НХЛ-2019, на котором он был выбран в 4-м раунде под 108-м номером командой «Сан-Хосе Шаркс». По словам, 18-летнего хоккеиста, он благодарен калифорнийской команде за возможность проявить себя в НХЛ. Кроме того, Егор Спиридонов назвал «Сан-Хосе» командой с великой историей.



Я двусторонний нападающий, который может сыграть и в нападении, и в обороне. Как скажет тренер, так и будет. Я могу играть везде. После окончания контракта в Магнитогорске я планирую поехать в «Сан-Хосе», помочь команде выиграть Кубок Стэнли. — приводит слова Егора Спиридонова официальный аккаунт «Сан-Хосе Шаркс» в «Твиттере».

Напомним, что драфт НХЛ прошел 22 июня в канадском Ванкувере. Всего на процедуре было выбрано 28 игроков из России, 4 из которых связаны с южноуральскими командами. Помимо Егора Спириднова это Никита Охотюк, Павел Дорофеев и Семен Чистяков.

Первым же на драфте был выбран американец Джек Хьюз, которого в свой состав забрали «Нью Джерси Девилз». Под номером 2 в «Нью-Йорк Рейнджерс» отправился финский форвард Каапо Какко. Третьим номером драфта 2018 стал форвард Кирби Дэш, который был выбран «Чикаго Блэкхоукс». Лучшим из россиян на этом драфте стал Василий Подколзин, которого под общим 10-м номером выбрал «Ванкувер».



