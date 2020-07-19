Расписание хоккейных матчей будет предоставлено болельщикам до конца июля

КХЛ опубликует календарь после утверждения состава участников.

Послушать 00:00

Обычно перед стартом предсезонных сборов хоккейных команд России расписание на грядущий сезон КХЛ уже известно. Но в 2020 году традиционным планам не суждено было сбыться. Коронавирусная инфекция внесла серьезные поправки в спортивную жизнь России.

Еще на данный момент не утвержден состав участников на сезон 2020/21 Континентальной хоккейной лиги. Он будет известен лишь после собрания Совета директоров, который начнется на следующей неделе.

При этом, КХЛ уже разработала несколько вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников.

«Благодаря сотрудничество с компанией SAP, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована, что позволило ускорить процесс составления расписания сезона и дало возможность генерации вариантов календаря с различным числом участников», — заявили в пресс-службе Лиги.

Отмечается, что все клубы и болельщики смогут узнать грядущее расписание на регулярный чемпионат 2020/21 до конца июля.

«Кроме этого, в середине августа начнется заявочная кампания клубов КХЛ на сезон 2020/2021. По традиции Лига индивидуально пригласит каждый клуб для подачи документов», — добавили в КХЛ.

Также отмечается, что к предварительной дате старта чемпионата — 2 сентября — Лига полностью готова.