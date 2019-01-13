/ Магнитогорский «Металлург» забросил пять шайб «Нефтехимику»

«Сталевары» одержали восьмую победу подряд.

Со счетом 5:2 в пользу «Металлурга» закончился матч магнитогорской команды против «Нефтехимика» из Нижнекамска. «Магнитка» одержала восьмую победу подряд, а ее магнитогорцев Сергей Мозякин набрал в этой игре три результативных балла.

В первом периоде обе команды отличились дважды. Сначала Сергей Мозякин, с передач Мэтта Эллисона и Денниса Расмуссена открыл счет. Затем «Нефтехимик» усилиями Юусо Пуустинена, сначала сравнял счет, а затем благодаря голу Александра Авцина, вышел вперед. Однако «Металлург», с помощью шайбы Романа Любимова, установил равенство уже в конце первой двадцатиминутки.

В втором периоде, как и во всей игре, забивали только магнитогорцы. Николай Кулемин вывел «Магнитку» вперед, затем Деннис Расмуссен, в меньшинстве, удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде все тот же Сергей Мозякин оформил дубль, сделав счет 5:2 в пользу магнитогорской команды.

Следующую игру магнитогорцы проведут во вторник, 15 января, в Москве. Соперником подопечных Йозефа Яндача станет московский ЦСКА.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4:2 (2:2; 2:0; 1:0)

Голы:

3:39. Сергей Мозякин, «Металлург», 1:0

7:32. Юусо Пуустинен, «Нефтехимик, 1:1

10:23. Александр Авцин, «Нефтехимик», 1:2

18:01. Роман Любимов, «Металлург», 2:2

24:57. Николай Кулемин, «Металлург», 3:2

35:20. Деннис Расмуссен, «Металлург», 4:2

40:45. Сергей Мозякин, «Металлург», 5:2

Голы и лучшие моменты игры:

Статистика матча: Броски: 64−40; Броски в створ: 40−17; Голы: 5−2; Вбрасывания: 33−18; Блокированные броски: 14−10; Силовые приемы: 15−22; Время в атаке: 15:03—10:35; Штраф: 8−8.