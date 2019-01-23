/ «Металлург» уступил астанискому «Барысу» на домашнем льду

«Матч был до первой ошибки. Во втором периоде «Магнитка» сделала две», — отметил наставник магнитогорцев.

Магнитогорский «Металлург» уступил «Барысу» на домашнем льду со счетом 1:3. Команда Йозефа Яндача потерпела второе поражение в январе и опустилась на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Счет в матче во втором периоде открыли гости. Алексей Маклюков точным броском с близкой дистанции вывел «Барыс» вперед, а затем Даррен Диц ударом с разворота увеличил преимущество астанинской команды.

«Металлург» отыграл один гол в середине третьего периода. Андрей Чибисов кистевым броском с правого круга вбрасывания в ближнюю «девятку» «прошил» голкипера гостей Хенрика Карлссона. В концовке периода «сталевары» поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но не смогли сравнять счет, пропустив гол в пустые ворота. Отличился Дастин Бойд.

После игры главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач отметил, что игра с «Барысом» шла до первой ошибки, при этом его подопечные допустили два просчета, которые и привели к голам.

Мы попробовали что-то еще, забили в большинстве, но затем дважды проиграли вбрасывания, а в игре при численном преимуществе мы не были успешны. Поэтому проиграли. У нас до перерыва вообще будут тяжелые соперники. Почему не играл Ииро Пакаринен? Травма. Прогнозы? Пока не знаю. Думаю, что это будет не долго — может, неделю, может, 10 дней. У Савелия Ольшанского было много времени? Это потому, что Виктор Антипин закончил после первого периода, а так он играл больше. Нормально играл, для него это опыт. — сказал Йозеф Яндач на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч магнитогорцы проведут в четверг, 24 января. Соперником «сталеваров» станет челябинский «Трактор». Прямую трансляцию «южноуральского дерби» смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.ru. Кроме того, для читателей «Первого областного» будет организована текстовая трансляция противостояния.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) 1:3 (0:0; 0:2; 1:1)

Голы:

26:28. Алексей Маклюков, «Барыс», 0:1

31:28. Даррен Диц, «Барыс», 0:2

49:57. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:2

59:14. Дастин Бойд, «Барыс», 1:3

Голы и лучшие моменты:

Статистика матча: Броски: 55−42; Броски в створ: 23−20; Голы: 1−3; Вбрасывания: 23−24; Блокированные броски: 9−12; Силовые приемы: 10−12; Время в атаке: 12:30—08:26; Штраф: 4−12.