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/ Николай Кулемин: «Уровень нашего чемпионата подрос. Стало больше коллективов, способных бороться в каждой игре»

Николай Кулемин: «Уровень нашего чемпионата подрос. Стало больше коллективов, способных бороться в каждой игре»

Нападающий поделился впечатлениями от выступления в КХЛ.
сегодня в 19:02
  |  Хоккей



Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин поделился впечатлениями от выступления в чемпионате КХЛ. Форвард заявил, что «Металлург» заметно прибавил по ходу сезона, а команда старается реализовать все идеи главного тренера.

- Ближе к концу регулярного чемпионата всё больше углубляемся в систему Яндача, стараемся доводить ее исполнение до автоматизма. Но главное — это плей-офф. Ведем подготовку к нему — команда должна подойти в оптимальной форме. — сказал Николай Кулемин.

Также нападающий оценил, как изменился российский хоккей за время, пока форвард играл в НХЛ. Напомним, Николай Кулемин вернулся из заокеанской лиги только прошлым летом.

- Считаю, что уровень нашего чемпионата подрос. Команды выровнялись — стало больше коллективов, способных бороться в каждой игре. Очень много мастеровитых и техничных ребят. Тем более крупные площадки делают свое дело — дают больше времени на принятие решений. За счет этого в КХЛ больше отдают передач и, соответственно, появляется больше техничных игроков. — отметил нападающий.

Помимо этого форвард подчеркнул, что «Металлург» настраивается на каждый матч, поскольку для команды такого уровня важна любая игра.

В текущем сезоне на счету Николая Кулемина набрал 28 результативных баллов в 40 играх сезона при показателе полезности «+15». На данный момент «Металлург» занимает 4 место в Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 22 января, подопечные Йозефа Яндача проведут матч против астанинского «Барыса».

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