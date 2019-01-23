/ Капитан «Металлурга» рассказал о предложении продолжить карьеру в НХЛ

Сергей Мозякин: «У меня было приглашение из «Питтсбурга». Пришло письмо, предлагали обдумать эту идею».

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал, что мог продолжить карьеру в Национальной Хоккейной Лиге. В 2013 году, после окончания переговоров НХЛ и профсоюза игроков лиги и возобновления сезона, на нападающего вышел «Питтсбург Пингвинз» — клуб, в котором играет уроженец Магнитогорска Евгений Малкин.

У меня было приглашение из «Питтсбурга». Пришло письмо, предлагали обдумать эту идею. Я посоветовался со многими людьми. И решил, что мне лучше остаться в КХЛ. Поехать на чемпионат мира, бороться за место в олимпийской сборной России перед Сочи. Это было письмо. Не встреча с представителями клуба. Просто спрашивали мое решение. Я ответил, что не поеду, вот и все. — сказал Сергей Мозякин.

Отметим, большую часть сезона 2012−2013 Сергей Мозякин и Евгений Малкин играли в одной тройке нападения в составе «Металлурга». У самого Мозякина также был опыт игры за океаном. В сезоне 1998−1999 он провел четыре матча в юниорской лиге Квебека за клуб «Валь-д'Ор».

В последующем Сергей Мозякин завоевал с «Металлургом» два Кубка Гагарина, а также записал на свое имя ряд рекордов отечественного хоккея, среди которых рекорды по набранным очкам, заброшенным шайбам и голевым передачам.