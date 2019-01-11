/ Два гола Артемия Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»

Форвард был признан первой звездой матча.

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил две шайбы в ворота «Нэшвилл Предаторс». На счету «Хлебушка» так же победная шайба в дополнительное время.



Эти голы стали для Артемия Панарина 14-м и 15-м с текущем сезоне. По итогам игры форвард был признан первой звездой матча. Всего в этой игре российский игрок провел на льду 19 минут и 39 секунд, отметился 3 бросками в створ и 2 блок-шотами.

Кроме того, до начала игры случился приятный эпизод. Во время предматчевой раскатки игрок заметил плакат на русском с надписью: «Панарин, могу ли я получить вашу палку? Поклонник номер один». «Хлебушек» не смог оставить фаната без внимания и подарил ему заветную клюшку.





После матча игрок поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Синих Жакетов» Джоном Тортореллой.

У него своеобразный стиль, но он молодец и в полном порядке, я считаю, потому что всегда держит команду в тонусе и всегда знает, когда сказать хорошие вещи, а когда плохие. Сразу видно, что это опытный тренер, поэтому только положительные эмоции, даже когда он на меня ругается. За что ему отдельное спасибо, потому что все равно старается меня держать в тонусе. Он всегда говорит мне, что не хочет ломать мою игру. Дескать, играй, как играл, просто где-то здесь аккуратней, где-то там аккуратней. Но очень здорово. Мне это очень нравится. И мне это помогает. Главный тренер ругает за длинные смены. Но чего делать, люблю я в хоккей играть. Иногда бывает, что так попадают смены. Иногда бывает, что жмем, жмем, думаю, сейчас забьем, стараюсь что-то полезное сделать. Но, в общем, мне на это, как провинившемуся, сказать особо нечего.- сказал Панарин.

Напомним, в последнее время вновь стали активными слухи о возможном уходе Артемия Панарина из «Коламбуса». Среди предполагаемых вариантов продолжения карьеры игрока — клубы НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сам «Хлебушек» и его агент Дэн Мильштейн уверяют, что все решится уже в этом месяце.