Внимаю болельщиков «Трактора». Изменилось расписание матчей

Это касается игр против «Динамо» и «Ак Барса».

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КХЛ сделала изменения в расписании матчей «Трактора». Так, выездная встреча челябинцев против московского «Динамо», которая должна была состояться 13 февраля, перенесена на 25 февраля по согласию обеих команд. Это связано из-за занятости ледовой арены «ВТБ-Арена».

Теперь этот матч становится предпоследним в регулярном чемпионате сезона 2019/20.

Помимо этого, игра между «Ак Барсом» и «Трактором», которая состоится 5 января в Казани, начнется на полчаса позже. Вместо 17:00 местного времени — в 17:30 (19:30 по челябинскому).

Планируйте просмотр данных матчей, учитывая эти изменения.