Федор Малыхин покидает «Трактор»

Клуб объявил об этом во время матча со столичным «Спартаком».

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Сегодня, 27 декабря закрывается трансферное окно в КХЛ. Челябинский «Трактор» вновь воспользовался последней возможностью и разорвал контракт с нападающим Федором Малыхиным. Это произошло прямо во время матча «черно-белых» против столичного «Спартака»

«Нападающий Федор Малыхин покидает „Трактор“. Соглашение между хоккейным клубом и игроком расторгнуто без выплаты компенсации. Клуб благодарит хоккеиста за его труд, желает Фёдору Малыхину успешного продолжения карьеры и здоровья»,— сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Напомним, форвард перешел в челябинский клуб в мае этого года. На льду он провел 29 матчей, набрав при этом 4 очка, забив одну шайбу и отдав три результативные передачи.

Также сегодня «Трактор» совершил обмен с «Салаватом Юлаевым», отправив в Уфу нападающего Алексея Кручинина, а взамен получив 22-летних Владимира Бобылева и Николая Чебыкина.