«Трактор» обменял Алексея Кручинина в «Салават Юлаев»

Взамен челябинцы получили двух нападающих.

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Сегодня, 27 декабря, В КХЛ объявили о том, что форвард «Трактора» Алексей Кручинин был обменян в «Салават Юлаев». Взамен клуб из Челябинска получил 22-летних Владимира Бобылева и Николая Чебыкина.

«Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит нападающего Алексея Кручина за проведённые матчи, его профессиональные и человеческие качества. Желаем успехов в дальнейшей карьере, здоровья и семейного благополучия. Спасибо за всё, Алексей!», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Николай Чебыкин первый раз вышел на лед КХЛ в сезоне 2016/17. За 12 игр набрал 3 очка. Но он неплохо выступает в ВХЛ за «Торос»: в этом сезоне он набрал 17 очков за 31 игру. Владимир Бобылев также первый раз дебютировал в главной Лиге в сезоне 2016/17. За все время он провел 26 встреч, в которых набрал 3 очка. Он также играет за «Торос» и за 36 игр смог заработать 19 очков.

Напомним, Алексей Кручинин вернулся в челябинский «Трактор» в этом межсезонье из системы СКА. Форвард провел за «черно-белых» 31 игру, в которых набрал 10 очков, забив 3 шайбы и отдав 7 результативных передач.

Напоминаем, сегодня в КХЛ закрывается трансферное окно, то есть в 23 часа 59 минут 59 секунд 27 декабря завершается период переходов и обменов хоккеистов.